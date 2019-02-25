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Orta sınıf akıllı telefonlar son zamanlarda epey dikkat çeken özelliklere sahip olmaya başladı. 2000 TL altı en iyi akıllı telefonlar listemizde bu cihazlardan en iyilerini sıraladık. Siz de listeye göz atarak hangi telefonu satın almak istediğinize daha kolay karar verebilirsiniz.

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2000 TL Altı En İyi Akıllı Telefonlar

Honor 8X – 1950 Lira

Honor 8X birçok açıdan 2000 TL altına satın alabileceğiniz en iyi akıllı telefon durumunda. Cihaz 6.5 inç ile devasa bir ekrana ve %84.4 gibi başarılı bir ekran – gövde oranına sahip. Su damlası çentik ile gelmiyor olsa da birçok cihazın aksine 4 GB RAM’e, 64 GB depolama alanına ve 3750 mAh gibi geniş bir pil kapasitesine sahip. Honor 8X ayrıca sadece 175 gram ağırlığında ve 7.8 mm kalınlığında. Fiyatı 1800 TL’lere kadar düşüyor.

Samsung Galaxy M20 – 1800 Lira

Samsung Galaxy M20 2000 TL altındaki en iyi akıllı telefonlar arasında rakipsiz şekilde en yüksek batarya ömrüne sahip. Cihaz 5000 mAh gibi devasa bir pil kapasitesi ile geliyor ve aynı zamanda 6.3 gibi büyük bir ekran sunuyor. M20’yi iyi yapan detaylar yalnızca bunlarla sınırlı değil. Cihaz çok küçük bir çentiğe ve %83.6 gibi başarılı bir ekran – gövde oranına sahip. Yonga seti performansı ise fiyatı için yeterli seviyede.

Xiaomi Mi 8 Lite – 1540 Lira

Xiaomi Mi 8 Lite teknik özellikler ve tasarım detaylarıyla Honor 8X’den geride ancak avantajı daha ucuz olması ve Type-C şarj yuvası ile hızlı şarj (Quick Charge 3.0) desteklemesi. Eğer Honor 8X ile aynı performansa ancak biraz daha kısa pil ömrüne ve biraz daha küçük ekrana sahip bir telefon arıyorsanız Xiaomi Mi 8 Lite 2000 TL altında en iyi telefon olacaktır.

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Xiaomi Redmi Note 6 Pro – 1360 Lira

Redmi Note 6 Pro oldukça başarılı bir telefon. Fiyatına göre oldukça geniş bir ekrana, 4000 mAh ile büyük bir pil ömrüne ve %81 ile yeterince yüksek bir ekran – gövde oranına sahip. SD636 yonga seti fiyatına göre epey yüksek performans veriyor.

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