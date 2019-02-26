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Şimdiye kadar hiç duymadıysanız, Huawei’in şu an itibariyle yeni katlanabilir telefon kategorisinde Samsung Galaxy Fold ile yarışan bir cihazı var. Tabii ki, ikisi arasında bazı farklılıklar mevcut. Galaxy Fold 1.980 dolar olsa da, Huawei Mate X’in 2.600 dolar olduğunu duyduğunuzda şaşıracaksınız. Galaxy Fold içeriye doğru katlanırken, Mate X iki harici ekran sunmasını sağlayacak şekilde dışa doğru katlanır. Ayrıca Galaxy Fold 4G ve 5G uyumluyken, Mate X yalnızca 5G uyumlu.

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Huawei Mate X’in İlk Reklam Filmi Yayınlandı

Bugün, Huawei Mate X için ilk televizyon reklamını yayınladı. Reklam, telefonun cihazın katlanma becerileri dışında hiçbir özelliğini göstermiyor. Başka bir deyişle, 30 saniyelik reklam videosu tüketicileri yeni form faktörünü benimsemeye ve cüzdanlarını sonuna kadar açmaya ikna etmek için hazırlanmış. Zira telefon yaza kadar satışa çıkmayacak.

Kuşku yok ki asıl çıkış tarihine yaklaştıkça Huawei Mate X’in tanıtım reklamları hız kazanacaktır. Huawei’in telefonu her zaman olduğu ABD’de satılmayacak. Bu da Galaxy Fold ile satış rakamları anlamında yarışmasını daha da zorlaştıracak.

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