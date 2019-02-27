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Nokia 3.1 Plus Android 9.0 Pie güncellemesi ile ilgili önemli bir gelişme var. Nokia, akıllı telefonlarını Android 9.0 Pie işletim sistemine taşımaya Mobil Dünya Kongresi sürecinde de devam ediyor. Firma öncelikle üst düzey cihazları için yayınladığı güncellemeyi şimdi de orta ve giriş seviyesi modellerine ulaştırmaya başladı.

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Son olarak orijinal Nokia 6 modeli ve giriş seviyesindeki Nokia 2.1 akıllı telefonlar için Android Pie güncellemesinin dağıtımı söz konusuydu. Artık sıra Nokia 3.1 Plus’ta.

Nokia 3.1 Plus Android 9.0 Pie Güncellemesi

Juho Sarvikas’ın Twitter’da yaptığı açıklamaya göre Nokia 3.1 Plus akıllı telefon sahipleri de artık Android 9.0 Pie işletim sistemini kullanmaya başlayabiliyor. Cihaz Android Pie versiyonunun getirdiği yenilikleri elde ediyor.

Nokia orta ve giriş seviyesi akıllı telefonlarına Android Pie güncellemesini sunma konusunda rakiplerine kıyasla hayli önde. Samsung henüz orta seviye bir cihaz için bu güncellemeyi yayınlamış değil. Motorola cephesinde Moto Z3 Play için güncelleme hazırlanmıştı. Yüksek fiyat etiketli üst düzey oyuncu akıllı telefonu Razer Phone 2 için Android Pie Beta test süreci devam ediyor.

Ekim 2018’de satışa sunulan Nokia 3.1 Plus akıllı telefon 156.9 x 76.4 x 8.2 mm boyutlarında ve 180 gram ağırlığında. Cihazın 6.0 inç genişlikli IPS LCD ekranı 1440 x 720 piksel çözünürlük değerine sahip.

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Ürüne MediaTek’in 12 nm üretim teknolojili ve sekiz çekirdek işlemcili Helio P22 yongaseti güç veriyor. 2 GB / 3 GB RAM, 16 GB / 32 GB kapasiteli dahili depolama birimi, arka yüzde 13 MP + 5 MP çözünürlüklü çift kamera yapılandırması, ön yüzde 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası ve 3500 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler içeriyor.

Nokia 3.1 Plus akıllı telefon kutusundan Android 8.1 Oreo işletim sistemi versiyonuyla çıkıyordu.

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