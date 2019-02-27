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Samsung’un ilk 5G akıllı telefonu olan Galaxy S10 5G, nisan ayında çıkış yapmayı bekliyor. Telefon bazı ülkelerde operatörlar aracılığıyla satılacak. Bu bölgelerde cihazın daha geç çıkış yapması bekleniyor. İşte Samsung Galaxy S10 5G’nin altı özelliği.

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Samsung Galaxy S10 5G’nin Altı Özelliği

Samsung Galaxy S10 5G

Cihaz nisan ayında önce Güney Kore’de raflara vuracak. Konuyla ilgili daha fazla ayrıntı elde edene kadar, şimdi amiral gemisinin Samsung tarafından listelenen altı temel özelliğine bakalım.

Daha önce tahmin edebileceğiniz gibi, Galaxy S10 5G şu ana kadar Samsung’un ürettiği en hızlı telefon durumunda. 5G hızları sayesinde kullanıcılar canlı 4K videolar izleyebilecek ve yoğun grafikli oyunları neredeyse hiç gecikme olmadan oynayabilecekler. Görünüşe göre telefon 20Gbps hıza kadar dosya indirmenize izin veriyor.

Samsung Galaxy S10 5G

Galaxy S10 5G ayrıca Samsung’un en büyük telefonu. 6.7 inçlik dinamik bir AMOLED ekrana (Dynamic AMOLED) sahip. 5G özellikli telefonun bir diğer önemli özelliği de 25W SuperFast hızlı şarj sunuyor olması. Devasa 4.500 mAh bataryası Wireless PowerShare sayesinde diğer cihazlarla paylaşılabiliyor.

Fotoğrafçılar bu telefonu çok sevecekler, çünkü ön ve arkada 3D derinlik algılama özellikli kameralar da dahil olmak üzere altı kamerası bulunuyor ve bu da istedikleri her açıdan ve konumdan fotoğraf çekmelerini sağlayacak.

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Samsung, ilk defa sadece resimler için değil, gerçek zamanlı olarak da video bokeh efekti ekliyor. Yeni özelliğe Video Live Focus adı veriliyor ve Galaxy S10 5G ile video çekerken kullanıcıların arka planı bulanıklaştırmasını sağlıyor.

Galaxy S10 5G görüntü derinliğini algılamaya yarayan 3D Depth kameralarla donatıldı. 3D Depth kamera, Quick Measure özelliğine sahip ve bu nesnelerin ölçüsünü öğrenmenize yarıyor.

Samsung Galaxy S10 5G Türkiye Çıkış Tarihi

Galaxy S10 5G temelde 5G özellikli bir telefon olmasına rağmen diğer S10’lardan daha farklı özelliklerle gelerek açıkçası şaşırtıyor. Buna rağmen 5G ağı 2020’ye kadar Türkiye’de başlatılmayacak. Samsung bu nedenle S10 5G’yi tamamen es geçip Galaxy S11 ile Türkiye’ye giriş yapabilir. Şimdilik ihtimaller bu yönde.

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