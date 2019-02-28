REKLAMLAR

Samsung firması Galaxy A7 (2018) için Android Pie beta programına başladıktan yaklaşık bir hafta sonra Kore’de Galaxy A6 (2018) için yeni bir program başlatılıyor. Samsung Galaxy A6 (2018) Android Pie güncellemesi ve One UI arayüzü hakkında bilgiler.

REKLAMLAR

Samsung Galaxy A6 (2018) Android Pie Güncellemesi ve One UI Arayüzü

Samsung Galaxy A6 (2018)

Buna göre Beta programına kaydolmak için Samsung Members uygulamasını kullanabilir ve Android Pie ile yeni One UI’ı bir dizi yeni özellikle birlikte alabilirsiniz. Bir beta güncellemesi olduğundan, kararsız olabileceği ve hata içerebileceği konusunda uyarmamız gerekir, bu nedenle günlük olarak kullandığınız telefonunuza kurmadan önce düşünmek isteyebilirsiniz.

Android Pie beta güncellemesinde son aşamalara yaklaşılıyor. Buna göre final sürümün tüm Galaxy A6 (2018)’lere ulaşması fazla zaman almayacak. Benzer bir beta programı Galaxy A7 (2018)’ler için de açıldı. Pie güncellemesi Samsung’un yeni One UI arayüzünü A6’ya getiriyor. Bu arayüz tek elle kullanım ve pratiklik için dizayn edildi.

REKLAMLAR

Kararlı güncellemelerin aksine, beta yazılımı kullanıcılara otomatik olarak gönderilmez ve bu nedenle beta programına kaydolmayı gerektirir. Bunu yapmak için (henüz Türkiye’de açık olmayabilir), Samsung Members uygulamasını açın ve Bildirimler bölümüne gidin. Beta programı cihazınız için mevcutsa, bunun için bir bildirim göreceksiniz. Bildirimin açılması ile beta programına kaydolmak için bir Kayıt düğmesi ortaya çıkar. Başarıyla kaydolduktan sonra, Ayarlar uygulamasını başlatın, Yazılım güncelleme menüsünü açın ve ardından beta güncellemesini almak için Güncellemeleri elle indir seçeneğine dokunun.

Beta programına başlamadan önce, beta yazılımın doğası gereği günlük kullanımınızı etkileyebilecek bug’lar ve başka sorunlar içerebileceğini hatırlamakta fayda vardır. Güncellemenin beta sürümünden kararlı sürüme geçmesi haftalar veya aylar sürmektedir.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum