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ASUS ZenFone Max Pro (M1) Android Pie Beta programının başlatıldığı duyuruldu. Tayvan merkezli teknoloji firması ASUS, Şubat ayında ZenFone Max Pro (M2) akıllı telefon için Beta programını hayata geçirmişti.

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ZenFone Max Pro (M1) akıllı telefon geçtiğimiz yıl Nisan ayında Android 8.1 Oreo işletim sistemi versiyonuyla satışa sunulmuştu. ASUS, bu akıllı telefonun en az iki majör işletim sistemi güncellemesi alacağı sözünü vermişti.

ASUS ZenFone Max Pro (M1) Android Pie Beta Programı Başlıyor

ZenFone Max Pro (M2) akıllı telefonun Aralık ayında Hindistan’da gerçekleştirilen duyurusunda ZenFone Max Pro (M1) modeli için Şubat ayında Android Pie güncellemesinin yayınlanacağı açıklanmıştı. Mart ayının ilk gününde güncellemenin Beta testleri başladı fakat stabil sürüm için bir süre beklenecek. Test sürecinde önemli bir aksilik yaşanmazsa final versiyonun dağıtımı fazla zaman almayacaktır.

Beta programına dahil olmak isteyen kullanıcılar bu bağlantıya erişebilir.

Güncellemenin Beta sürümünde çeşitli hata ve sorunların bulunması muhtemel. ASUS stabil sürüme geri dönüş için downgrade seçeneği sunulmayacağını açıkladı.

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ZenFone Max Pro (M1) akıllı telefon 159 x 76 x 8.5 mm boyutlarında ve 180 gram ağırlığında. Cihazın 5.99 inç genişlikli IPS LCD ekranı 2160 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip.

Dual SIM destekli akıllı telefona Qualcomm’un 14 nm üretim teknolojili Snapdragon 636 yongaseti güç veriyor. 3 GB / 4 GB / 6 GB RAM, 32 GB / 64 GB / 128 GB kapasiteli dahili depolama birimi, microSD kart yuvası, 5000 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler var.

Akıllı telefonun arka yüzünde 13 MP çözünürlüklü f/2.2 ana kamera ve 5 MP çözünürlüklü f/2.4 derinlik sensörü bulunmakta. 6 GB RAM’li varyantta 16 MP çözünürlüklü f/2.0 ana kamera ve 5 MP çözünürlüklü f/2.4 derinlik sensörü tercih edilmiş. 6 GB RAM’li modelde 16 MP, diğer varyantlarda ise 8 MP çözünürlüklü selfie kamerasına yer veriliyor.

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