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iPhone Uyumlu Uzun Pozlama Fotoğraf Çekimi Uygulaması Spectre Camera’yı ele alıyoruz. RAW çekimi gibi önemli seçenek ve işlevlere sahip popüler iOS uygulaması Halide’in geliştiricileri yeni iOS uygulamasını duyurdu: Spectre Camera.

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1.99 USD karşılığında App Store’dan indirilebilen uygulama çok önemli bir özelliğe ev sahipliği yapıyor: Uzun pozlama. Uzun pozlama DSLR dünyasında önemli bir yere sahip. Sıradan bir gecede yoldan geçen araçların ışıklarıyla çizgiler yaratarak eşsiz fotoğraflar yakalanabiliyor. Şelale ve diğer doğa manzaralarında suyun hareketli olması hissini yine uzun pozlama ile elde etmek mümkün.

iPhone Uyumlu Uzun Pozlama Fotoğraf Çekimi Uygulaması Spectre Camera

Akıllı telefonlarda uzun pozlama özelliği genellikle göz ardı ediliyor. Örneğin iPhone ve Google Pixel akıllı telefonlardaki varsayılan kamera uygulamasında uzun pozlama seçeneği yok. Samsung, LG gibi firmalar manuel fotoğraf modlarında bu tarz özelliklere yer verebiliyor.

Fakat Spectre’da mevzu yalnızca shutter hızı değil: Uygulama uzun pozlama yapmak ve sahnedeki istenmeyen unsurları elimine etmek için yapay zeka (AI) ve bilişimsel fotoğrafçılıktan (computational photography) yararlanıyor. Örneğin turistler için popüler olan bir yerde kalabalıktan arındırılmış bir fotoğraf çekebilirsiniz. Hatta bazı anlarda caddeleri araçsız şekilde fotoğraflayabilirsiniz. Uygulama ışık yolu oluşturma ve akan su efektini elde etme konusunda da hayli başarılı. Videoyu mutlaka izlemenizi öneriyoruz.

Spectre uygulamasının uzun pozlamaya yaklaşımı biraz farklı: Shutter’ı uzun süre açık tutmak yerine birkaç saniye içerisinde yüzlerce fotoğraf çekiyor ve pozlamayı sürekli optimize ederek sahnenin çok karanlık ya da fazla aydınlık görünmemesini sağlıyor.

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Uygulama sahne algılama için ‘machine learning’i kullanıyor ve 9 saniye uzun pozlama için tripoda olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Bu, şüphesiz büyük bir iddia ve özellikle uzun pozlamada cihazı elle tutmak kesinlikle tripod kullanımına yaklaşamıyor. Fakat Spectre kullanıcıların tripod kullandığını algılayıp kendi stabilizasyon özelliğini devre dışı bırakacak kadar başarılı bir araç. Uzun pozlama ile istediğiniz kareleri elde etmek için bir süre denemeler yapmanız gerekecektir.

Uzun pozlamalar uygulamada Live Photos / Canlı Fotoğraflar olarak kaydediliyor ve böylece dilediğiniz bir kareyi sonuç olarak seçip duvar kağıdı yapabiliyorsunuz. Elbette sosyal ağlarda ve anlık mesajlaşma uygulamalarında paylaşım olanağı da hazır.

Spectre Camera’nın 1.99 USD’lik fiyat etiketinin bir süre sonra artacağı belirtiliyor. Bu, uygulamanın lansman fiyatı. O nedenle iPhone’unu fotoğraf çekimi ağırlıklı kullananların uygulamayı hemen edinmelerinde fayda var.

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