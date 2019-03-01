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İlk katlanabilir telefonu Glaxy Fold için aşağıdaki iddialı sloganı kullanan Samsung görünüşe bakılırsa daha da büyük adımlar atmaya hazırlanıyor. İçeriden gelen bilgilere göre şirket katlanabilir ekranlarını Apple ve Google’a da sundu. Bu Samsung için önemli bir gelişme olabilir.

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Samsung Apple ve Google’a Katlanabilir Ekran Hazırladı

Endüstriden isimlere göre Samsung, 7.3 inçlik katlanabilir Fold telefonunun aksine, açıldığında 7,2 inç olan ekran tasarımını geçtiğimiz günlerde iki Silikon Vadisi devine sundu. Hazırlanan tasarımda sadece katlanabilir ekran değil aynı zamanda görüntü sürücüleri, konnektörler, bataryalar vb. gibi diğer gereçlerde beraberinde gösterildi.

Samsung’un katlanabilir telefon ekosistemini mümkün olduğu kadar çabuk büyütmek için bazı ayrıcalıklardan fedakarlık etmeye istekli olduğu anlaşılıyor. Geçen yıl aynı şeyi Huawei, Xiaomi ve Oppo gibi Çinli telefon üreticileri için de yapmıştı. Bu üreticilere katlanabilir ekranının örneklerini gösterdi. Huawei ise ilk katlanabilir telefonu Mate X için BOE ile gitmeyi seçti.

Apple ve Google gördükleri konsepti beğenirse Samsung, katlanabilir OLED panellerde büyük bir talep sıçraması ile karşılaşabilir. Bu da güçlü donanım ve yazılımlar göz önüne alındığında şimdiye kadar var olmayan bir ekosisteme açılan geniş bir kapı olabilir.

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Eğer akıllı telefonların geleceği bu olacaksa, Samsung ön safta olmak istiyor. Aynı zamanda katlanabilir ekranlara dair kitlesel ilgiyi artırmak ve fiyatları mümkün olan en kısa sürede düşürmek için de iyi bir fikir. Böylece katlanabilir telefonların satışlarında sert bir yükseliş yaşanabilir. Neredeyse ilk kez 7 sene önce duyduğumuz bükülebilir Samsung telefonunu kullanmaya başlamak için artık 26 Nisan’daki ABD çıkış tarihini ve 3 Mayıs’taki Avrupa çıkış tarihini beklememiz gerekiyor.

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