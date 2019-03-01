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Samsung Galaxy S8 / S9 ve Note 8 / Note 9’da Bixby tuşunu özelleştirmek artık mümkün! Kullanıma sunulmasının ardından neredeyse iki yıl geçse de Bixby hala heyecan verici ve işlevsel bir sanal asistan konumuna yerleşemedi.

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Galaxy S8 ve S8+ akıllı telefonların satışa sunulmasının ardından akıllı telefon kullanıcılarının Samsung’dan beklentisi Bixby için atanmış fiziksel tuşun farklı işlevler için özelleştirilebilmesi seçeneğinin resmi olarak sağlanmasıydı.

Kullanıcıların Güney Kore merkezli teknoloji firmasından beklentisi Galaxy S10 serisi akıllı telefonlarda varsayılan olarak sunuluyordu. Bu özellik bir yazılım güncellemesi ile firmanın önceki yıllarda kullanıcılarla buluşturduğu üst düzey akıllı telefonlarına da kazandırılıyor.

Samsung Galaxy S8 / S9 ve Note 8 / Note 9’da Bixby Tuşunu Özelleştirmek

Galaxy S10e, S10 ve S10+ akıllı telefonlarda yer alan Bixby tuşunu özelleştirme seçeneğinin yazılım güncellemesiyle Galaxy S8, S8+, S9, S9+, Note 8 ve Note 9’a kazandırılması sürpriz oldu. Esasında burada gerçekten akıllı telefona değil Bixby’e bir güncelleme getirilmiş durumda.

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Akıllı telefonda Settings menüsüne erişin ve Advanced features bölümüne girip buradan Bixby key seçeneğine dokunun. Burada Bixby Home’un tek ya da çift dokunuşla açılmasını sağlayabilirsiniz. Ne yazık ki Bixby’i tamamen devre dışı bırakmak mümkün değil ama en azından fiziksel tuşa başka bir işlev atayabiliyorsunuz.

Örneğin Bixby tuşuna bir kez basıldığında Google Asistan, iki kez basıldığında Bixby asistanın açılmasını sağlayabilirsiniz. Tuşa basılı tutulduğunda ise her zaman Bixby Voice açılıyor ve bu işlevi değiştirmek ne yazık ki mümkün değil.

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