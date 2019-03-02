Android İçin İnternetsiz GPS Uygulamaları

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Veri bağlantınız olduğunda kullanabileceğiniz çok sayıda mükemmel navigasyon uygulaması olduğunu zaten biliyoruz. Peki ya çevrimdışıyken GPS konumunuza ihtiyacınız varsa? Çevrimdışı GPS, herhangi bir harita uygulaması için hayati bir özelliktir. Yabancı bir şehri keşfediyorsanız ve veri dolaşımını kapatıyorsanız veya internetin çekmediği bir noktaya gidiyorsanız internetsiz GPS uygulamaları oldukça önemlidir.

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Android İçin En İyi İnternetsiz GPS Uygulamaları

İşte Android için en iyi ücretsiz çevrimdışı GPS uygulamaları.

Google Haritalar

Google Haritalar, haritaları çevrimdışı kullanmak için önceden indirme ve kaydetme imkanı sunar; yalnızca evden çıkmadan önce birkaç dakikanızı ayırmanız yeterlidir.

Harita indirmek için sol üst köşedeki Diğer menüsüne (üç yatay çizgi) dokunun ve ardından Çevrimdışı Haritalar’ı seçin. Google, evinize ve sık sık bulunduğunuz yere göre indirmeniz için bazı haritalar önerecektir. Başka bir alanı indirmek için Kendi Haritanızı Seçin öğesine de dokunabilirsiniz.

Sygic GPS Navigasyon ve Çevrimdışı Haritalar

Sygic, Google Play Store’daki en iyi çevrimdışı GPS uygulamasıdır. Şirketin TomTom ile anlaşması var ve bu anlaşma dünyadaki her ülke için çevrimdışı haritalar sunmasına izin veriyor.

OsmAnd

OsmAnd çevrimdışı çalışan başka bir popüler harita uygulaması. Veri bağlantınız olduğu zamanlar için ayrıca çevrimiçi modu da vardır.

Uygulamanın GPS kısmı bir dizi önemli özelliğe sahiptir. Bunlar arasında sesli yönlendirme, şerit yönlendirme, canlı tahmini varış saatleri, gündüz / gece ekran modu, yanlış bir dönüş yaptığınız zaman yeni sürüş rotaları ve bisiklet rotaları bulunur.

MAPS.ME

MAPS.ME tam bir ücretsiz GPS uygulamasıdır. Çevrimdışı navigasyona ihtiyacınız varsa, kesinlikle denemeye etmeye değer.

Çevrimdışı modda, tam özellikli bir arama fonksiyonunun, sesli navigasyonun, yeniden yönlendirme hesaplamasının ve toplu taşıma araçlarının keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıca restoranlar, ATM’ler ve ilgi çekici yerler de göreceksiniz. Çevrimiçi iseniz, konumunuzu arkadaşlarınızla paylaşabilir, yer imleri ekleyebilir ve hatta uygulamadan çıkmadan otel rezervasyonu yapabilirsiniz. Seyahat için harika bir Android uygulaması yapar.

MapFactor GPS Navigation Maps

MapFactor Android için bir başka harika ücretsiz GPS uygulamasıdır.

Uygulamayı ilk kez başlattığınızda, çevrimdışı kullanım için haritalar indirmeniz istenir. Çünkü burada çevrimiçi harita işlevi yoktur. Bunun yerine, uygulama, Avrupa’da 56 ve Amerika’da 53 olmak üzere 200’den fazla bağımsız bireysel harita sunar.

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HERE WeGo

HERE WeGo çevrimdışı GPS navigasyon konusunda uzmanlaşmış bir başka uygulama. 100’den fazla ülke için çevrimdışı haritalar sunmaktadır.

Çevrimdışı haritalar, yol tariflerini, toplu taşıma bilet fiyatlarını, araç paylaşım ücretlerini ve tren ve otobüs tarifelerini içerir.

Kuzey Amerika ve Avrupa da dahil olmak üzere dünya genelinde 1.300’den fazla şehir için toplu taşıma bilgilerine erişebilirsiniz.

MAPS.ME gibi, HERE WeGo uygulaması da reklam desteklidir.

CoPilot GPS

Araç içi navigasyon, CoPilot GPS’in temel odak noktasıdır. Yürüyerek seyahat eden insanlar bundan kaçınmalı.

Uygulama rota planlamada öne çıkıyor. Her yolculuk için, size üç ayrı seçenek sunar. Ve bu üç rotadan her biri için 52 ayrı yol noktası ekleyebilirsiniz.

CoPilot’ta ayrıca oteller, restoranlar, ATM’ler ve ilgi çekici yerler gibi binlerce çevrimdışı konum bulunur. Çevrimdışı modda olsanız bile, onları bulmak için arama özelliğini kullanabilirsiniz.

Premium özelliklerin keyfini yedi gün ücretsiz çıkarabilirsiniz. Bunlar arasında 3D haritalar ve sesli navigasyon asistanı bulunur. Deneme süresi dolduktan sonra, uygulama sizi 2D çevrimdışı haritalarla ve kısıtlı dönüş yönleriyle sınırlandırır.

Genius Maps

Genius Maps’in ücretsiz sürümü, çevrimdışı haritalar indirmenize izin verir ve ilgi çekici yerler hakkında bilgi sağlar.

Sesli yönlendirme, otomatik yönlendirme, hız sınırı uyarıları ve canlı trafik raporları istiyorsanız, Pro sürüme yükseltmeniz gerekir. Bunu uygulamanın içinden yapabilirsiniz.

Genius Haritalar, dünyanın çoğu yerinde kullanılabilir çevrimdışı haritalara sahiptir. Avrupa ve Kuzey Amerika yüzde 100 kapsama alanına sahiptir.

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