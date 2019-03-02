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Geçen ay, Huawei Y6 Pro 2019 adında bir giriş seviyesi akıllı telefon duyurulmuştu. Şimdi şirket, Huawei Y6 2019 olarak adlandırılan bu akıllı telefonun Pro olmayan bir türevi olduğunu açıkladı. İşte Huawei Y6 2019 fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi.

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Huawei Y6 2019 Fiyatı, Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Huawei Y6 2019

Huawei Y6 2019 aslında Y6 Pro 2019, ancak RAM miktarı ve parmak izi tarayıcısının kullanılabilirliği açısından Pro varyantından farklı. Y6 Pro 2019, 3 GB RAM ve bir parmak izi tarayıcısına sahip değilken, Y6 2019, 2 GB RAM ile birlikte geliyor ve arka tarafında bir parmak izi tarayıcısı bulunuyor.

Bu farklılıklardan başka, diğer her şey bu akıllı telefonlarda aynı. Y6 2019, Helio A22 yonga seti tarafından desteklenir ve Android Pie tabanlı EMUI 9 ile gelir. Akıllı telefonun 32 GB yerleşik depolama alanı vardır, ancak microSD kart ile 512 GB’a kadar genişletme seçeneğini sunar.

Huawei Y6 2019

Akıllı telefonun önünde 6.09 inç HD+ ekran var. TÜV Rheinland sertifikasıyla birlikte geliyor ve gözlere zararlı olabilecek mavi ışığı engelliyor.

Fotoğraf çekimi için Y6 2019’un arkasında 13 MP kamera ve ön tarafında 8 MP kamera bulunuyor. 3.020 mAh gibi çipsetine göre yeterli düzeyde bir bataryaya sahip ve üç renk ile satışa çıkacak: Midnight Black, Sapphire Blue ve Amber Brown.

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Amber Brown modeli arkada bir kaplamaya sahip. Bu bir süredir görmediğimiz özellikle LG’den alışkın olduğumuz bir tasarım anlayışı. Bizce deri telefonlar çok şık.

Y6 2019’un fiyat ve bulunabilirlik ayrıntıları şu anda bilinmemektedir. Bunlar ortaya çıktığında yazıyı gerekli bilgilerle güncelleyeceğiz. Ancak belirtelim çıkış tarihi fazla uzakta olmamalı ve fiyat tarafında ise makul düzey hedefleniyor.

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