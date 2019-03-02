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Samsung telefonlarda Bixby tuşuyla Google Assistant’a erişmek için izlenmesi gereken aşamalara bakacağız. 28 Şubat itibariyle One UI arayüzü ile Android 9.0 Pie işletim sistemi versiyonunu çalıştıran Galaxy S8, S8+, S9, S9+, Note 8 ve Note 9 akıllı telefonlardaki Bixby uygulaması güncellendi ve cihazlardaki fiziksel Bixby tuşu farklı işlevler için yeniden görevlendirilebilir hale geldi.

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Bixby’i hala tamamen devre dışı bırakmak mümkün olmasa da tuşa çift dokunmada Bixby’nin çalışması sağlanabiliyor, böylece en azından tuşa bir kez yanlışlıkla basıldığında Bixby’nin açılması önlenmiş oluyor.

Bixby tuşuna bir kez basıldığında farklı bir işlemin gerçekleştirilmesi sağlanabiliyor. Burada çeşitli uygulama ya da eylemler seçilebilse de Samsung’un bazı araçları kara listeye aldığı ortaya çıktı. Amazon Alexa, Cortana ve Google Assistant gibi kişisel sesli asistanlar tercih edilemiyor.

Bu engellemeyi aşmak ve güncel Samsung Galaxy akıllı telefonlarda Bixby tuşu ile Google Asistan’ı çalıştırmak için ele aldığımız aşamaları basitçe takip etmeniz yeterli olacaktır.

Samsung Telefonlarda Bixby Tuşuyla Google Assistant’a Erişmek

Öncelikle buradan Bixby Button Assistant Remapper dosyasını indirin.

Uygulamayı akıllı telefonunuza yükleyin.

Bixby Voice Settings‘i açın.

Bixby key‘i seçin.

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Double press to open Bixby‘i seçin.

Use single press ile devam edin.

Anahtarı etkinleştirin ve dişli çark simgeli butona dokunun.

Karşınıza gelen listeden Bixby Button Assistant Remapper‘ı seçin.

Akıllı telefonunuzdaki fiziksel Bixby tuşuna basın, kullanmak istediğiniz sesli asistanı seçin (biz Google Asistan’ı tercih ettik) ve Always butonunu kullanın.

İşlem bu kadar! Artık Bixby tuşuna bir kez bastığınızda Google Asistan’a erişebileceksiniz.

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