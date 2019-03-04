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Samsung Galaxy S8 / S9 ve Note 8 / Note 9’da Ekranın Kenarındaki Çubukları Kaldırmak için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Bazı kullanıcılar Galaxy S8, S8+, S9, S9+, Note 8 ve Note 9’da One UI arayüzüne geçişin ardından ekranın sağ ve sol kenarında beliren çubuklardan şikayetçi.

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Bu çubuklar esasında bir hata ya da sorun değil, akıllı telefonun tek elle kullanımını kolaylaştıran One Hand Operation+ uygulamasının parçası.

Samsung One Hand Operation+ uygulaması Android Oreo işletim sistemi versiyonunu çalıştıran Samsung akıllı telefonlarda jest tabanlı kullanım deneyimi sağlıyordu ancak Android 9 Pie işletim sistemiyle birlikte tam ekran jestlerin devreye girmesiyle One Hand Operation+’a pek de gerek kalmadı.

Samsung Galaxy S8 / S9 ve Note 8 / Note 9’da Ekranın Kenarındaki Çubukları Kaldırmak

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi ekranın iki yanındaki çubuklar One Hand Operation+ uygulamasının parçası ve bunları kaldırmak için ilgili uygulamayı devre dışı bırakmak yeterli oluyor.

One Hand Operation+ aracının anahtarı bildirim panelinde yer alıyor, basitçe o anahtarı kapatmanız gerekmekte.

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Bildirim panelinde aracın kısayolunu göremiyorsanız arama kutucuğuna One Hand Operation+ yazıp uygulamaya erişebilirsiniz.

One Hand Operation+’ı kullanmak istiyor ancak ekranın sağı ve solundaki çubuklardan kurtulmanın güzel olacağını düşünüyorsanız One Hand Operation+ uygulama ayarlarından transparanlığı High yani yüksek seviyeye taşıyabilirsiniz.

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