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iPhone'unuzun ne kadar pil ömrünün kaldığını ve hangi uygulamaların pilinizi en çok tükettiğini görüntülemek için iOS'de çeşitli araçlar vardır. Ancak, bu araçlardan hiçbiri size pilinizin uzun vadeli sağlığı hakkında bir şey söylemez, zira bu da aynı derecede önemlidir. Peki iPhone pil sağlığı nasıl görüntülenir?

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iPhone Pil Sağlığı Nasıl Görüntülenir?

Pil Sağlığı ve Pil Ömrü Farkı

Pil sağlığı, pil ömründen farklıdır. Pil ömrü, pilinizin tek bir şarjla ne kadar süre açık kalacağını belirler, ancak pil sağlığınız maksimum pil ömrünün zaman içinde ne kadar azaldığını gösterir. Bir yıl sonra maksimum pil kapasiteniz belirgin oranda azalacağından pil ömrünüz de kısalmış olur.

Şu anda iOS 11.3 veya daha üstünü kullanan iPhone 6 ya da daha yeni bir cihaza sahip olan kullanıcılar pil sağlığına doğrudan ayarlardan erişilebiliyor. Ayarlar uygulamasını açın ve ardından Pil > Pil Sağlığı bölümüne gidin. Buradan, iPhone'unuzun pilinin sağlıklı olup olmadığına dair iyi bir fikir veren “Maksimum Kapasite" başlığının yanında bir yüzde göreceksiniz; yüzde ne kadar yüksekse, o kadar iyidir.

Bunun altında yer alan “En Yüksek Performans Yeterliliği” isimli küçük başlık ile iPhone'unuzun pil sağlığına göre nasıl bir performans gösterdiğini anlayabilirsiniz. İyi durumda olan piller için “Piliniz şu anda olması gereken en yüksek performansı destekliyor” açıklaması yer alır. Aksi takdirde ise farklı bir mesaj görüntülersiniz.

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iOS 11.3 ve Daha Eski iPhone'larda Pil Sağlığı

Pilinizin durumunu doğrudan telefonunuzdan kontrol etmenize yarayan oldukça az sayıda uygulama var. Ancak içlerinden birinin başarılı ve ücretsiz olduğunu gördük. Bazı sinir bozucu reklamlar görebilirsiniz ancak Battery Life Doctor bu iş için biçilmiş kaftan. iPhone 6'dan daha eski cihazlarda pil sağlığını bu uygulama ile kolayca görmek mümkün. Uygulama size "Perfect", "Good" veya "Bad" şeklinde üç farklı geri dönüş yapacak. Buna göre pil değişimine ihtiyacınız olup olmadığını anlayabilirsiniz.

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