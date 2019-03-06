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Samsung Galaxy J4 Android 9.0 Pie güncellemesi yayınlanma tarihini paylaşacağız. Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung'un Mayıs 2018'de kullanıcılarla buluşturduğu Galaxy J4 SM-J400F akıllı telefon 5.5 inç genişlikli 720p Super AMOLED ekran, dört çekirdek işlemcili Exynos 7570 yongaseti, 2 GB RAM, 16 GB kapasiteli dahili depolama birimi, microSD kart slotu, 13 MP çözünürlüklü ana kamera, 5 MP çözünürlüklü selfie kamerası ve 3000 mAh kapasiteli pil gibi mütevazi bileşenler içeriyor.

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Samsung'un uygun fiyatlı akıllı telefon satın almayı düşünen kullanıcılar için hazırladığı bu model kutusundan Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle çıkıyor.

Android cephesinde firmalar şu an orta ve üst seviye akıllı telefonlara iki yıl boyunca Android versiyon güncellemesi desteği sunuyor. Sonrasında bir yıl süreyle güvenlik güncellemeleri devam ediyor. Tabii bu politika giriş seviyesi akıllı telefonlarda her zaman için geçerli olmuyor.

Galaxy J4 akıllı telefonla uyumlu Android 9.0 Pie işletim sistemi güncellemesi için çalışmaların sürdüğü bilgisi var.

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Samsung Galaxy J4 Android 9.0 Pie Güncellemesi Ne Zaman Yayınlanacak?

Samsung Türkiye’nin akıllı telefon ve tabletleriyle ilgili güncelleme bilgilerinin yer aldığı Güncel miyiz? web sitesinde paylaşılan bilgilere bakılırsa SM-J400F model numaralı Galaxy J4 akıllı telefon için Android 9.0 Pie işletim sistemi güncellemesi test aşamasında. Güncellemenin 29 Mart 2019’da dağıtıma sunulması bekleniyor.

Tabii Android akıllı telefonlar için hazırlanan güncellemelerin bildirimlerinin tüm cihazlara aynı anda ulaşmadığı unutulmamalı. Kullanıcıların sabırlı olmaları ve güncelleme bildirimi için günler – haftalarla ifade edilebilecek süre boyunca beklemeleri gerekebilir. Güncellemenin dağıtımının ertelenmesi de söz konusu olabilir, bu durumlarla daha önce karşılaştık.

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