REKLAMLAR

PlayStation 4 oyunlarını Android'te oynamak henüz resmi olarak desteklenmese de kullanıcılar bir süredir bazı üçüncü parti çözümlerin yardımıyla (XDA forumlarında sunulan) bu işi başarabiliyor. Sony resmi olarak Android'e destek vermeye başlamadı ancak iPhone kullanıcıları için bazı iyi haberlerimiz var. PlayStation 4 oyunlarını iPhone'da oynamak artık mümkün.

REKLAMLAR

PlayStation 4 Oyunlarını iPhone'da Oynamak

Bir akıllı telefon veya tablette oyun oynamak son birkaç yılda oldukça popüler hale geldi. Zira mobil cihazlar artık ciddi oyunları çalıştırmak için yeterince güçlü. Diğer taraftan hem veri işleme hem de veri aktarma teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde oyunları sadece internet bağlantısıyla oynamak uygun bir seçenek haline geliyor.

Bulut oyun deneyimi Sony'nin PlayStation konsolları için de geçerli. Öyle ki yalnızca internet bağlantınızı kullanarak favori PlayStation oyunlarınızı iPhone veya Android telefonunuzda oynayabilirsiniz. Sözünü ettiğimiz gibi Android'e henüz resmi destek verilmiyor. Ancak iPhone için durum farklı. Sony tarafından yayımlanan yeni bir güncelleme PlayStation 4 oyunlarını iPhone'da oynamayı mümkün hale getirdi.

Elbette Android tarafında bir istisna olduğunu da belirtelim. Zira Sony kendi Xperia telefonu ve Xperia tabletlerinde aslında bu desteği sunuyor. Belki de rakiplerine karşı sahip olduğu bu avantajı kaybetmemek adına diğer Android'lere destek vermek istemiyor olabilir.

REKLAMLAR

Sony PlayStation 4 geçtiğimiz saatlerde 6.50 firmware güncellemesi aldı. iPhone 7 ve daha üst modellerde PlayStation 4 oyunlarını oynamak mümkün hale getirdi. Bunun için ayrıca iOS 12.1 veya üstünü çalıştırmanız gerekiyor. Desteklenen cihazlara 6. nesil iPad veya üstü de dahil. Tek yapmanız gereken PlayStation Remote Play uygulamasını App Store'dan indirmek olacak. Remote Play uygulaması Windows ve Mac bilgisayarlarda da mevcut. Yani benzer şekilde PlayStation 4 oyunlarını PC'de oynayabiliyorsunuz.

Ancak bazı sınırlamalar da mevcut. Örneğin, Sony DualShock 4 kontrolcüsünü iPhone'da kullanmıyorsunuz. Şu an için ekran kontrolleri ile sınırlı durumdasınız. İyi haberse standart MFi kontrolcülerinin desteklendiği. Ancak bunlarda genelde L3 ve R3 tuşları olmadığından karmaşık oyunları oynamak zor olabilir. Remote Play ile iPhone'da oynarken bir miktar gecikme var. O nedenle FPS oyunlarını oynamak pek mümkün görünmüyor. Herhangi bir Wi-Fi ağına bağlı olduğunuz sürece istediğiniz yerden PlayStation oyunlarını iPhone'unuzda oynayabilirsiniz.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum