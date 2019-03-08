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Samsung Galaxy S10'da navigasyon çubuğunu gizleyip jestleri etkinleştirmek için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Samsung'un güncel üst düzey akıllı telefonu Galaxy S10'da navigasyon çubuğu ve durum çubuğu transparan olduğu için yeterince fark edilmiyor. Durum çubuğu farklı uygulamaların arayüzüne paralel olarak renk değiştirebiliyor fakat aynı durum navigasyon çubuğu için geçerli değil.

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Navigasyon çubuğu birçok uygulamada eski, opak görünümüyle ekranın alt kısmındaki yerini koruyor. Samsung geçmişte ekranın sol alt kısmına yerleştirdiği bir butonla navigasyon çubuğunu kolayca gizleme imkanı sunuyordu. Galaxy S10 ile birlikte bu seçenek kaldırıldı, artık jest tabanlı navigasyon kontrolleri gündemde.

Jest tabanlı navigasyon kontrolleri geleneksel navigasyon çubuğu kontrollerine kıyasla daha özgür ve pratik bir kullanım deneyimi vaat ediyor.

Samsung Galaxy S10'da Navigasyon Çubuğunu Gizleyip Jestleri Etkinleştirmek

Galaxy S10 serisi akıllı telefonlarda navigasyon çubuğunu gizleyip jestleri etkinleştirmek için Settings menüsüne gidin ve Display'i seçin. Navigation bar'a dokunun ve Full screen gestures'u etkinleştirin. Ekranın altında hareketleri nerede başlatacağınızı anlamanızı sağlayacak üç sekme göreceksiniz; bunları kaldırmak isterseniz aynı menüde alt kısımda bulunan Gesture hints seçeneğini devre dışı bırakmalısınız.

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Artık uygulamalar arasında geçişi sağlayan arayüze gitmek için sol alt kısımdan yukarı, ana ekrana gitmek için ekranın alt orta kısmından yukarı ve geri gitmek için ekranın sağ alt kısmından yukarı doğru kaydırma hareketi yapmanız yeterli olacaktır.

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