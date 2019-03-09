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Özellikle 10 GB RAM'li Oppo akıllı telefonunun ortaya çıkışıyla telefonlarda alışılmış RAM miktarlarında önemli değişiklikler yaşanmaya başlandı. Bu da akıllara "Android telefona ne kadar RAM gereklidir?" sorusunu getirdi. Günümüzde 3 GB RAM bir Android telefonda sıradan kabul ediliyor. Ancak bundan yalnızca birkaç yıl öncesine kadar bu miktar oldukça büyük görülüyordu.

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Android'de RAM'in Önemi Nedir?

Öncelikle, RAM’in Android’de nasıl çalıştığına daha yakından bakmamız gerekecek. Windows bilgisayarlara aşina iseniz, daha fazla RAM'in genellikle daha iyi olduğunu ve yeterli miktarda boş RAM'e sahip olmanın iyi performans gösteren bir sistem için temel bir gereklilik olduğunu bilirsiniz.

Bununla birlikte, işler Android'te biraz daha farklıdır. Android, Windows tabanlı bilgisayarlardan tamamen farklı bir kurallar dizisi altında çalışan Linux çekirdeğini temel almaktadır. RAM söz konusu olduğunda şu kural olur: Boş RAM boşa harcanan RAM'dir.

Dolayısıyla Android'de diğer uygulamaların yüklenmesi için RAM'i boşaltmaya gerek kalmaz – bu işlem otomatik olarak ve akıcı bir şekilde gerçekleştirilir. RAM, Linux tabanlı makinelerin çoğunda düşünmeniz gereken bir şey değildir.

Bununla birlikte, çok az RAM her zaman sorun teşkil eder. Sistem çalışmak için yeterli RAM'e sahip değilse, bazı şeyler sorun olmaya başlar; örneğin, arka planda çalışan uygulamalar daha erken kapatılmaya başlanır. Daha agresif RAM yönetimi nedeniyle Lollipop (5.x) piyasaya sürüldüğünde bu büyük bir sorun haline gelmeye başladı.

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O zamanlar çoğu telefon 2 GB RAM ile sınırlı kaldığından bu sorun açıkça görülebiliyordu. Örneğin, arabada telefon kullanırken Harita ön planda ve Müzik arka planda açıkken, ikincisi genellikle işletim sistemi tarafından kapatılıyor ve müzik durduruluyordu. Tam tersi de geçerliydi ve son derece sinir bozucuydu. Çözüm daha fazla RAM oldu.

Telefonda "Fazla RAM" Kötü Değildir; Sadece Gereksizdir

Pek çok dizüstü bilgisayarın hala 8 GB (veya bazı durumlarda 4 GB!) ile geldiği bir zamanda, bir telefonun neden 10 GB RAM'e ihtiyaç duyacağını soruyor olabilirsiniz. Bunun kısa cevabını vermek gerekirse aslında ihtiyaç duymuyor.

Bu kadar RAM'a sahip olmak dürüst olmak gerekirse sadece saçma sapan bir şeydir ve gereksizdir. Elbette fazla RAM göz çıkarmaz ancak gerçek anlamda bir getirisi yoktur. Önümüzdeki uzun yıllar daha hiçbir zaman bu kadar RAM'e ihtiyacınız olmayacak. Dolayısıyla şu an için bir pazarlama stratejisi olarak kullanılıyor. 4 GB RAM bugün teoride her şey için yeterlidir. Telefonu asıl yavaşlatan şey yonga seti performansıdır.

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