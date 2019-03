REKLAMLAR

Samsung Galaxy S10'da Geliştirici Seçenekleri'ni etkinleştirme işlemi için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Developer Options / Geliştirici Seçenekleri yeni bir Android telefon satın alan kullanıcıların ilk etkinleştirmesi gereken menülerden birisi. Cihazlarda varsayılan olarak gizli durumdaki bu menü teknolojiye meraklı akıllı telefon kurtları için önem teşkil eden bazı seçeneklere ev sahipliği yapıyor.

REKLAMLAR

Menünün varsayılan olarak gizlenmiş olmasının sebebi tecrübe sahibi olmayan kullanıcıların hakkında bilgi sahibi olmadığı seçeneklerde düzenlemelere gidip sorun yaşamalarının önüne geçmek. Seçenekler daha çok teknik ifadeler içerdiği için dikkatli olmak gerekiyor.

Samsung Galaxy S10: Geliştirici Seçenekleri'ni Etkinleştirme

Galaxy S10e, S10 ya da S10+ akıllı telefonda Developer Options / Geliştirici Seçenekleri menüsünü etkinleştirmek için öncelikle Settings menüsüne erişin. Bu menüye uygulama tepsisindeki simgesine ya da bildirim çubuğunda sağ üst kısımda yer alan dişli çark simgeli butona dokunarak ulaşabilirsiniz.

Settings menüsünde aşağı doğru kaydırma yapın ve About phone seçeneğini bulup üzerine dokunun. Software information ile devam edin.

REKLAMLAR

Şimdi eğlenceli aşamaya geçiyoruz. Karşınıza gelen arayüzdeki Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunun. Kilit ekranı PIN / desen / parolanızı girmeniz istenebilir. Ardından "Developer mode has been turned on." mesajı belirecek ve Developer Options / Geliştirici Seçenekleri seçeneği Settings menüsünde görünür hale gelecek.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.