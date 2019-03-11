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Samsung Galaxy S10'da Recovery Mode ve Download Mode'a girme işlemi için ne yapılması gerektiğine değineceğiz. Sahip olduğunuz Galaxy S10 serisi akıllı telefonda recovery ya da download moduna girmek için teknoloji meraklısı / telefon kurdu bir kullanıcı olmanız şart değil. Esasında hemen her kullanıcının bu açılış öncesi menülerine aşina olması lazım. Soft brick durumunda Odin ve Smart Switch gibi araçlarla firmware dosyalarını flash'lamanız ve cihazınızın diğer sorunlarına çözüm bulmanız gerekebilir.

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Galaxy S10e, S10 ve S10+ akıllı telefonlar da tıpkı S8 ve S9 serisi cihazlar gibi fiziksel ana ekran butonu içermiyor. Yani download ve recovery moduna girmek için güç, ses ve Bixby butonlarını kullanmanız gerekecek.

Samsung Galaxy S10: Recovery Mode ve Download Mode'a Girme

Recovery Mode'a Erişim

Öncelikle akıllı telefonunuzu kapatın. Cihaz tamamen kapandıktan sonra ses artırma ve Bixby butonlarına basılı tutun, ardından güç tuşuna basın ve basılı tutun.

Ekrana görüntü geldiğinde güç tuşunu hemen serbest bırakın, mavi ekran ve Android logosu belirince ses artırma ve Bixby tuşlarını serbest bırakın. Recovery menüsü karşınıza gelecektir.

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Download Mode'a Erişim

S10 akıllı telefonu download modunda açmak için öncelikle cihazı kapatmalısınız. Cihaz tamamen kapandıktan sonra ses azaltma ve Bixby butonlarına basılı tutun, ardından güç tuşuna basın ve basılı tutun.

Akıllı telefon hemen download modunda açılacaktır. Tuşları hızlı şekilde serbest bırakmalısınız. Cihazı download modunda açma işlemine onay vermeniz için ses artırma tuşuna basmanız talep edilecektir, ses artırma tuşuna bir kez basın.

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