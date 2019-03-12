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Android telefonunuzdaki WhatsApp uygulamasını ve WhatsApp mesajlarını masaüstü bilgisayarınızda veya dizüstünüzde rahatlıkla görüntüleyip yanıtlayabiliyorsunuz. Ancak konu Android'teki dosyaları PC'de görüntülemek olduğunda ne yapmanız gerekiyor? Cevap oldukça basit; Microsoft'un Phone screen uygulaması tam olarak bu işe yarıyor.

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Android Telefondaki Dosyaları PC'de Görüntülemek

Microsoft, Google Play Store’da bulunan Your Phone Companion uygulaması için yeni bir özelliği test etmeye başladı. Yayımlanan güncelleme ile uygulama telefonunuzda saklanan belgeler, metinler, fotoğraflar ve daha fazlasına PC'nizden erişim sağlıyor. Yazılım devi uygulamasına eklediği yeni özelliğine Phone Screen adını veriyor. Phone Screen ile PC'niz Android telefonunuzun ekranını görüntüleyebilir hale geliyor. Bunun için Bluetooth ve Wi-Fi kullanılabiliyor.

Windows 10'un 1803 ve üstü sürüm numarasını kullanan bilgisayarlarda Phone Screen indirilebilir durumda. Aynı zamanda bilgisayarın "Low Energy Peripheral" modunu desteklemesi gerekiyor. PC'nizin bunu destekleyip desteklemediğini görmek için Başlat simgesine sağ tıklamanız ve Bluetooth'u seçmeniz gerek. Ardından Radyo Sürücüsü veya Adaptör seçeneğine basarak Özellikler'e geçin. Detaylar sekmesinde "Bluetooth radyosu Düşük Enerji Çevre Birimi modunu destekler" özelliğinin yanında doğru ya da yanlış değerinin bulunması gerekiyor. Doğru olduğu gösteriliyorsa PC'niz bu özelliği destekleyecektir.

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An itibariyle Phone Screen'in çalıştığı tek Surface cihazı Surface Go tableti durumunda. Ancak gelecekte daha fazla Surface cihazının ekleneceği aşikar. Şu anda Phone Screen sadece az sayıda Android telefonun ekranını gösterebiliyor: Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8+, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+. Yine Microsoft, bu listeyi zaman içinde genişleteceğini, ancak uyumlu herhangi bir telefonun Android 7.0 veya daha yeni bir sürümü çalıştırması gerektirdiğini söylüyor.

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