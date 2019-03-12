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Huawei P30 amiral gemisi serisinin tanıtımına iki haftadan biraz fazla bir süre kaldı. Şirket yeni cihazlarıyla ilgili bu aralar dörtlü kamera kurulumunun sağladığı kayıpsız yakınlaştırma üzerine odaklanıyor. Ancak aynı zamanda dünyanın en büyük ikinci akıllı telefonu satıcısı olarak, küresel pazardaki konumunu korumak için elinden geleni yapıyor. Pek gerçekçi olmasa da bu yılki hedef Huawei'in en büyük telefon markası yapılması. Huawei Mate 20 "serisinin" satışları bunun gerçekleşebileceğini gösteriyor.

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Huawei Mate 20 Satışlarına Göre Şirketin ABD'ye İhtiyacı Yok

Huawei, dünyanın en büyük ve en kârlı akıllı telefon pazarlarından biri olan ABD'de resmi olarak bulunmamasına rağmen, Huawei Mate 20 "serisi" sadece dört buçuk ayda toplam 10 milyon sevkiyat yapmayı başardı. Bu amiral gemisi telefonlardan biri (Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 Lite ve Mate 20 X) ilk ne zaman 10 milyon birim satışa ulaşır bilinmez ancak P20 ve Mate 10 Ağustos 2018'de aynı anda bu sayıya ulaştılar.

Thank you to everyone who has helped us achieve an incredible 10,000,000 shipments of the #HUAWEIMate20 Series since it was launched in October,2018. We have been overwhelmed by your continued support and will strive to keep improving our full product range. pic.twitter.com/Alyu8KdwhZ — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) March 11, 2019

Diğer yandan P20 / P20 Pro ikilisinin bu rakama ulaşması için mağaza raflarında kabaca beş ay kalması yeterli oldu. Mate 10 ve Mate 10 Pro'nun toplamda 10 milyon gönderiye ulaşması ise iki kat daha uzun sürdü. Ve ilginç olan bilgi ise, Mate 10 Pro'nun aslında ABD'de satışa çıkmış olmasıydı.

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Teknik olarak ABD'de Mate 20 ve Mate 20 Pro'yu da satın alabilirsiniz ancak eBay gibi yerlere bel bağlamanız gerekiyor. Bu yerler her zaman güvenilir olmuyor ve satın alınan cihaz normalden daha pahalı olmakla birlikte garanti de sunulmuyor.

Tüm bunların gösterdiği şey, Huawei’in başarılı olmak için ABD’ye gerçekten ihtiyaç duymaması. Çin teknoloji devi Asya'da devasa, Avrupa'da ise çılgın bir hızla büyüyor. Mate 20 Pro Rogers, Bell ve Telus gibi büyük operatörler tarafından satıldığı Kanada'da oldukça popüler. Şirket hem üst seviye hem de orta sınıf kategorilerinde ilerlemeye devam ederse, akıllı telefon pazarının yakında yeni bir lider kazanması kesinlikle yüksek bir ihtimal.

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