REKLAMLAR

Instagram, dünyanın en popüler sosyal ağlarından biridir. Instagram'da fotoğraf, video ve geçici hikayeler yayınlayabilirsiniz. Platform, birçok büyük markanın hedef kitlelerine ulaşmalarına yardımcı olmaktadır. Instagram takipçilerini artırmak kolay değildir ancak aşağıdaki ipuçlarını izler ve kendi güçlü stratejinizi oluşturursanız, kısa sürede pozitif sonuçlar görebilirsiniz. Instagram'ın merkezinde kaliteli içerik yatar. Bu olmadan başarılı olamazsınız. Ancak Instagram'da takipçi artırmak için bilmeniz gereken çok daha fazla şey vardır. İşte Instagram takipçilerini artırmak için en iyi ipuçları.

REKLAMLAR

Instagram'da Takipçi Artırma 2019 (Ücretsiz)

Neden Instagram'da olduğunuzu bilin

Bu kulağa gerçekten basit gelebilir ancak Instagram takipçilerini artırmak istiyorsanız en önemli şey budur. Instagram'da ne işiniz var? Web sitenize trafik çekmek mi? Yeni bir izleyici kitlesine ulaşmak mı? Bu her ne ise, amacınızı tanımlamanız ve sonra bunu başarmak için bir strateji oluşturmanız gerekir.

Kalite önemlidir

Instagram'da az çaba harcanmış, yarı kalpli paylaşımlarla başarılı olamazsınız. Stratejiniz fotoğraflar etrafında dönüyorsa, tanıtmaya çalıştığınız şeylerin fotoğraflarını mükemmel şekilde çektiğinizden emin olun. Örneğin, incelemekte olduğunuz bir kitabın resmini yanında bir pelüş ve ahşap masanın üzerinde bir kahve kupasıyla gönderebilirsiniz. Bu hemen gönderinize daha fazla insan çekecektir. Video gönderiyorsanız, videoları doğru şekilde düzenlediğinizden emin olun ve mümkünse, videoya altyazı veya metin ekleyin.

Ayrıntılı başlıklar kullanın

Bir resmin nasıl çekildiğine dair açıklamalar, detaylı tarifler ve pişirme yöntemleri ve hatta Instagram başlıkları olarak yayınlanan kitap incelemelerinin tamamını ele alan hesaplar gördük. Bütün bunlar Instagram'daki son derece popüler hesaplardı. Bu da kaliteli içerikle birlikte ayrıntılı başlıklar eklemeniz gerektiğini gösteriyor. Bu, her seferinde yapmanız gereken bir şey değildir.

Instagram Hikayeler'i gönderin

Instagram Hikayeler'i, haber akışı sırasını varsayılan olarak atlamanıza izin verir ve hatta Keşfet sayfasında belirgin bir yere sahiptir. Hikayeler takipçileriniz ile iletişim kurmanın iyi bir yoludur. Hesabınız bu özelliğe sahipse Hikayeler'e bağlantılar bile ekleyebilirsiniz. Mümkün olduğunca kullanın.

Diğerleriyle etkileşime girin

Instagram'ı sadece kaliteli içerik yayınladığınız bir yer olarak düşünmeyin. Takipçileriniz ile etkileşime girin. Instagram takipçilerini artırmak için, hedef kitlenizle ve size benzer popüler hesaplarla etkileşime geçmelisiniz. Onların Hikayeleri veya paylaşımları hakkında yorum yapın.

Hashtag'leri unutmayın

REKLAMLAR

Instagram takipçilerini artırmak için hashtag'leri spam'lemenize gerek yoktur, ancak kesinlikle izleyicilerinizle alakalı üç ya da dört popüler hashtag kullanmalısınız. Çeşitli topluluklar için niş hashtag'ler bulunmaktadır ve erişiminizi artırmak için bunları kesinlikle hedeflemelisiniz.

Biyografinizi kendi avantajınıza kullanın

Biyografiniz Instagram'daki kimliğinizdir. Takipçilerinizi arttırmayı umuyorsanız, bunu düzenli olarak güncellemelisiniz. Biyografi tıklanabilir bağlantılar ekleyebileceğiniz tek yerdir. Yani insanları web sitenize yönlendirmek için sık sık güncellemeniz gerektiği anlamına gelir.

Her gönderide takipçilerinizi harekete geçirin

Ürününüzün harika bir fotoğrafını veya videosunu yayınladınız, harika bir başlık yazdınız, ancak yapmanız gereken bir şey daha var. Örneğin, takipçilerinizden daha fazla bilgi için biyografi kısmındaki bağlantıyı kontrol etmelerini isteyin. Bu, her hesabın yapması gereken basit ama etkili bir şeydir. Harika bir paylaşım yaptıysanız, takipçilerinizden ürününüzle ilgilenebilecek arkadaşlarını etiketlemelerini istemek de zarar vermez.

Instagram'a özel teklifler sunun

Instagram takipçilerini artırmak için sayfanızda kesinlikle hediye ve yarışmalar yapabilirsiniz. Ancak bir marka olarak daha sürdürülebilir bir strateji için indirimler de sunabilirsiniz. Instagram'daki takipçilerinize bir indirim kuponu sunun ve bunu yaparken yaratıcı olun; kuponu bir sorunun cevabını doğru verenlerle paylaşmak gibi. Bunun Instagram'da takipçi artırmak için iyi bir taktik olduğu görülmüştür.

Tüm yumurtalarınızı bir sepete koymayın

Bu çok önemli. Birden fazla sosyal medya platformunda ya da en azından Instagram dışında bir web sitesine sahip olduğunuzdan emin olun. Instagram takipçilerinizi artırma arayışında elinizde birden fazla seçenek olması yararlıdır.

Son olarak, Instagram takipçileri satın almayı kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Instagram takipçilerini küçük bir maliyetle artırmaya izin veren birkaç hizmet olsa da, bunlardan kaçınmak en iyisidir. Instagram isterse hesabınızı askıya alabilir veya kalıcı olarak silebilir. Bunu riske atmanın bir anlamı yoktur.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum