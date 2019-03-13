REKLAMLAR

Samsung Galaxy S10'un pil ömrünü artıran Adaptive Battery özelliğini nasıl etkinleştirebileceğinize değineceğiz. Google'ın Android işletim sisteminde yapay zeka (AI) ve makine öğrenimine (machine learning) önem verdiği bilinmekte. Bu unsurlar şüphesiz yazılım geliştirme alanının geleceğini şekillendirecek.

REKLAMLAR

Samsung, Android 9.0 Pie üzerinde çalışan One UI arayüzünde Android Pie işletim sisteminin en başarılı özelliklerinden biri olduğunu düşündüğümüz Adaptive Battery'i varsayılan olarak devre dışı bırakmış durumda. Cihazın pil ömrüne kayda değer şekilde katkıda bulunan Adaptive Battery'i etkinleştirmek neyse ki mümkün.

Samsung Galaxy S10'un Pil Ömrünü Artıran Adaptive Battery'i Etkinleştirmek

Biz aşamaları Galaxy S10 akıllı telefon için ele almış olsak da aynı adımlar One UI arayüzü ve Android 9.0 Pie işletim sistemini çalıştıran güncel Samsung Galaxy akıllı telefon modelleri için geçerli.

Üst düzey Samsung akıllı telefonunuzda pil ömrünü iyileştirmek için öncelikle Settings menüsüne erişin. Device Care seçeneğine dokunun. Karşınıza gelen arayüzde sol alt kısımda yer alan pil / batarya simgesini seçin.

REKLAMLAR

Sonraki ekranda Power Mode ile devam edin ve Adaptive Power Saving seçeneğinin anahtarını etkinleştirin. Bu ekranda yer alan diğer güç modları Adaptive Battery'den bağımsız olarak listeleniyor, Adaptive Battery'i dilediğiniz bir güç modu ile kombine kullanabilirsiniz.

Adaptive Battery uygulama kullanım alışkanlıklarınızı takip edecek ve bu doğrultuda oluşturacağı kategorilendirmeye göre özellikle cihaz standby konumundayken uygulamaların gereksiz pil tüketiminin önüne geçecektir.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.