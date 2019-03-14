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Android Q Beta 1'in Google'ın Pixel ailesi akıllı telefonları için yayınlandığını duyurmuştuk. Android Q işletim sistemindeki yenilikler de beklendiği gibi Beta versiyonunun yayınlanmasıyla birlikte ortaya çıkmaya başladı.

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iOS işletim sisteminde bulunan bir özelliğin daha sonra Android'e kazandırılması çok yaşadığımız bir durum değil fakat Android Q iOS'in ön yüklü olarak sunduğu bir özelliği getiriyor: Ekran videosu kaydetme.

Android Q Beta Ekran Kaydı Özelliği Sunuyor

Google Pixel akıllı telefonlarda Settings -> System -> Advanced -> Developer Options -> Feature Flags menüsü ziyaret edilip settings_screenrecord_long_press seçeneği aktive edildiğinde ekran kaydı özelliği kullanılabilir hale geliyor. Güç butonu ile açılan menüde yer alan Screenshot butonuna basılı tutulduğunda ekran kaydı başlıyor.

Öncesinde bir diyalog kutusu kaydı seslendirme ve dokunuşları göstermeyle ilgili seçenekleri de sunuyor. Ekran kaydı özelliğini Techusiast YouTube kanalının paylaştığı videonun 7:30 dakikasından itibaren görebilirsiniz.

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Güç menüsünde Emergency seçeneği bulunmakta, bu daha önce kilit ekranında PIN girişi esnasında kullanılabilir durumdaydı. Android Q ile ilgili önceki söylentiler işletim sisteminin Sensor Privacy, Wi-Fi WPA3 ve 5G desteği ile geleceğini işaret ediyordu. Android Q işletim sistemi yeniliklerinin detaylarını Mayıs ayındaki Google I/O etkinliğinde öğrenebileceğiz.

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