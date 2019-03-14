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Nokia 3.1 Android Pie güncellemesi nihayet hazır hale getirildi. Geçtiğimiz ayın son günlerinde HMD, Nokia 3.1 Plus akıllı telefon için Android 9.0 Pie güncellemesini yayınlamıştı. Duruma bakılırsa sıra standart Nokia 3.1 modeline geldi.

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Nokia 3.1 Plus için Android 9.0 güncellemesi HMD'nin güncelleme takvimindeki hedeflenen tarihten daha sonra yayınlanabilmişti. Nokia 3.1 ise Pie güncellemesini öngörülen tarihte alıyor.

Nokia 3.1 Android Pie Güncellemesi

Güncellemenin detaylarıyla ilgili bilgi verilmemiş olsa da Android Pie işletim sisteminin akıllı telefona navigasyon jestleri, yeniden tasarlanan kullanıcı arayüzü, adaptif parlaklık, adaptif batarya gibi yenilikler kazandıracağı sır değil.

Android One programı kapsamında yer alan Nokia 3.1 akıllı telefon geçen yıl Mayıs ayında satışa sunulmuştu. Cihaz bu tarihten itibaren iki yıl boyunca Android ve sonraki bir yıl için güvenlik güncellemelerini alabilecek. Yani Nokia 3.1 için Android Q güncellemesi de bir noktada yayınlanacak.

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146.3 x 68.7 x 8.7 mm boyutlarında ve 138.3 gram ağırlığındaki Nokia 3.1 akıllı telefonun 5.2 inç genişlikli IPS LCD ekranı 1440 x 720 piksel çözünürlük değerine sahip. Cihaza MediaTek'in 28 nm üretim teknolojili MT6750 yongaseti güç veriyor.

2 GB / 3 GB RAM, 16 GB / 32 GB kapasiteli dahili depolama birimi, microSD kart yuvası, arka kısımda 13 MP çözünürlüklü f/2.0 ana kamera, ön yüzde 8 MP çözünürlüklü f/2.0 selfie kamerası ve 2990 mAh kapasiteli pil gibi hayli mütevazi bileşenler var.

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