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Samsung Galaxy A9 (2018) Android Pie güncellemesi ile ilgili önemli bir gelişme söz konusu. Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung, geçtiğimiz hafta Galaxy A8+ (2018) akıllı telefon için Android 9.0 Pie işletim sistemi güncellemesini yayınlamıştı. Şimdi sırada Galaxy A serisindeki başka bir model, Galaxy A9 (2018) var.

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Cihaz için yayınlanan güncelleme A920FXXU1BSC5 versiyon numarasını taşıyor ve Şubat 2019 Android güvenlik yamalarına da ev sahipliği yapıyor. Güncelleme bildirimi ilk etapta Polonya'da yaşayan kullanıcılara ulaşmaya başlamış görünüyor.

Samsung Galaxy A9 (2018) Android Pie Güncellemesi

Samsung'un daha önce Samsung Members uygulaması üzerinden kullanıcılara verdiği bilgilerde güncellemenin yayınlanma tarihi olarak Nisan ayı işaret ediliyordu. Bu bilgi ışığında güncellemenin geniş çaplı dağıtımının önümüzdeki ay gerçekleşeceğini söyleyebiliriz.

Güncellemeyi elle kontrol etmek Galaxy A9 (2018) kullanıcıları akıllı telefonlarında Settings – Software update menüsünü ziyaret edebilir.

162.5 x 77 x 7.8 mm boyutlarında ve 183 gram ağırlığındaki Samsung Galaxy A9 (2018)'in 6.3 inç genişlikli Super AMOLED ekranı 2220 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip. Çift SIM yuvasına sahip olan cihaza Qualcomm'un 14 nm üretim teknolojili orta seviye Snapdragon 660 yongaseti güç veriyor.

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6 GB / 8 GB RAM, 64 GB / 128 GB kapasiteli dahili depolama birimi, microSD kart yuvası, 3800 mAh kapasiteli pil gibi tatmin edici donanımsal özellikler bizlerle.

Akıllı telefonun arka yüzünde 24 MP çözünürlüklü f/1.7 ana, 8 MP çözünürlüklü f/2.4 ultra geniş açılı, 10 MP çözünürlüklü f/2.4 telefoto ve derinlik sensörü olarak görev yapan 5 MP çözünürlüklü f/2.2 kamera bulunuyor. Ön yüzde ise 24 MP çözünürlüklü f/2.0 selfie kamerası tercih edilmiş.

Galaxy A9 (2018) akıllı telefonun kutusundan Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle çıktığını hatırlatalım.

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