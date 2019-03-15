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Android Q duvar kağıtları ve zil seslerini paylaşıyoruz. Android Q Developer Preview ve Beta versiyonları kısa süre önce yayınlandı. Çok sayıda yenilik içeren işletim sistemine önümüzdeki süreçte farklı özellikler de eklenebilir. Akıllı telefonunuza şu an Android Q yükleyemeseniz de işletim sisteminin duvar kağıtları ve zil seslerini kullanabilirsiniz.

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Google bu yıl ilk kez Android'in yeni versiyonunun geliştirici ön izlemesi ve Beta versiyonlarını eş zamanlı olarak yayınladı. Google Pixel serisi cihaz sahipleri yeni Android'in erken sürümünü test edebiliyor. Android'in yeni versiyonunun Beta sürümü önümüzdeki aylarda diğer üreticilerin cihazları için de hazır hale getirilebilir.

Android Q Duvar Kağıtları ve Zil Sesleri

Android Q Beta 1 ile gelen 15 farklı duvar kağıdı indirilebilir durumda. Bu stock duvar kağıtları 1920 x 1080 piksel yani Full HD çözünürlükte. Duvar kağıtları 16:9 en boy oranında, akıllı telefonunuzun ekranı bu orandan daha uzun formda olsa bile sorun yaşamayacaksınız. Android Q stock duvar kağıtlarını buradan indirebilirsiniz.

Android Q Beta 1'in 12 zil sesi, 15 bildirim sesi, 12 alarm sesi ve 26 arayüz sesi de yine indirilebilir vaziyette. Bu seslerin yer aldığı ZIP dosyasını buradan edinebilirsiniz. Zil sesi, alarm sesi ve bildirim seslerinin kullanımı zor değil. Akıllı telefonunuzda Settings > Sound menüsüne gidip basitçe değişiklik yapmanız yeterli olacaktır.

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Arayüz sesleri içinse cihazda root erişiminin sağlanması gerekiyor. Cihazınız root'luysa indirdiğiniz arşiv dosyasındaki UI klasöründe yer alan sesleri akıllı telefonunuzun dahili depolama birimindeki /system/media/audio dizinine kopyalayın ve ardından akıllı telefonu yeniden başlatın. Cihaz açıldığında arayüz seslerini kullanabileceksiniz.

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