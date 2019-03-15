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Çin'deki ürün sağlayıcı zinciri kaynaklı yeni iddialar iPhone 11 ya da Apple'ın daha farklı şekilde adlandırmayı tercih edeceği yeni iPhone modellerinde üç arka kameralı düzene geçileceğini işaret ediyor. Ocak ayında Wall Street Journal'a yakın kaynaklar da bu iddiayı dile getirmişti, Android cephesindeki gelişmeleri de göz önünde bulundurursak yeni iPhone'larda üç arka kamerayı görmek şaşırtıcı olmayacaktır.

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Yeni iPhone'lar Kaç Kameraya Sahip Olacak?

Söylentiler arasında kameraların yerleşiminin tıpkı Huawei Mate 20 Pro akıllı telefondaki gibi kare şeklindeki bir çıkıntıda olacağı bilgisi var. Üç arka kamera yeni iPhone'ların premium modellerinde karşımıza çıkacak. iPhone XR'nin halefi niteliğindeki modelde ise muhtemelen iki arka kamera göreceğiz.

Apple'ın 2018 sonbaharında duyurduğu iPhone XS ve iPhone XS Max'te 12 MP çözünürlüklü f/1.8 ana kamera ile 12 MP çözünürlüklü f/2.4 telefoto kamera yer alıyor. Firmanın kendi ekosistemindeki güncel ekonomik akıllı telefon modeli iPhone XR ise 12 MP çözünürlüklü f/1.8 ana kameraya ev sahipliği yapıyor.

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