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Android işletim sisteminin son sürümleri, cihazın kilit ekranında varsayılan olarak bildirimler görüntüler. Bazı kullanıcılar, yeni bildirimleri kontrol etmek için önce cihazın kilidini açmak zorunda kalmadıkları için bu özelliği beğenir. Ancak bazı durumlarda bu bildirimler gizlenmek istenebilir. İşte Android telefonda kilit ekranı bildirimlerini gizlemek.

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Android Telefonda Kilit Ekranı Bildirimlerini Gizlemek

Bu işlevsellik ciddi bir sakıncaya sahiptir. Bildirimler kilit ekranında gösterildiğinden, Android cihaza erişimi olan herkes tarafından görülebilir.

Genelde bu bildirimler yeni sohbet mesajlarını kapsadığından bu bir sorun teşkil eder. Ayrıca iki faktörlü doğrulama kodları veya diğer önemli benzer bilgileri daha da sakıncalı olabilir.

PayPal kullanırken durum böyledir. Hizmette her oturum açtığınızda bir doğrulama kodu gönderilir. Ancak bu kilit ekranında görütülenebilir. PayPal web sitesine girme işlemini hızlandırırken, ekrana erişimi olan herhangi biri bu kodu görecektir.

Kilit ekranı bildirimlerini devre dışı bırakma

Neyse ki, Android ayarlarında kilit ekranı bildirimlerini kapatmak için bir seçenek var. Bazı üreticiler cihazlarındaki Ayarlar menüsünde farklı mizanpajlar kullandığından adımlar biraz farklı olabilir.

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Cihazdaki Ayarlar menüsünü açın.

Ayarlar açıldığında Güvenlik ve Konum öğesini seçin.

Kilit ekranı tercihlerini etkinleştirin.

"Kilit ekranında" seçeneğinin üzerine dokunun.

"Hassas içerikli bildirimleri gizle" veya "Bildirimleri hiç gösterme" seçeneklerinden birini seçin.

Kilit ekranında herhangi bir bildirim görünmesini istemiyorsanız "gösterme" seçeneğini seçin.

Hassas içerikler artık kilit ekranında gizlenir, ancak bildirimler yine de gösterilir. Hassas içerik, yeni e-postaları ve sohbet mesajlarını içerir. Cihazınıza bağlı olarak "gizli" veya tamamen boş bir içerik alanı ile karşılaşırsınız. Böylece yeni bildirim aldığınızı hala bilirsiniz. Ancak cihazın kilidini açmadan ne olduğunu göremezsiniz.

İpucu: Android cihazında uygulamalar için bildirimleri bireysel olarak kapatabilirsiniz. Ancak bunu yapmak, uygulamanın sizi bilgilendirmesini engeller. Bu işlemin yalnızca cihazın kilit ekranında değil, bildirimleri cihazda tamamen engellediğini unutmayın.

Seçilen uygulamaya ilişkin bildirimleri devre dışı bırakmak için, herhangi bir bildirime uzun süre basın veya bildirim izinlerini daha da özelleştirmek için Ayarlar'ı açın.

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