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WhatsApp mesajlaşma uygulamasının en yeni sürümleri, hesap güvenliğini artırmak için iki adımlı doğrulamayı destekler. İki adımlı doğrulama kullanmak genellikle iyi bir şeydir. Uygulamaya erişirken, hesabı korumak için ikinci bir kod gerektirmek yerine, telefon numarasının başka bir cihaza eklenmesi önler. Peki WhatsApp'ta iki adımlı doğrulamayı kapatmak nasıl yapılır?

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WhatsApp'ta İki Adımlı Doğrulamayı Kapatmak

WhatsApp'ta İki Adımlı Doğrulamayı Kapatmak

Telefon numarasının başkaları tarafından kullanılmasını önlemek için altı haneli bir kod ve bir kurtarma e-posta adresi belirlersiniz. Bu hep sohbetlerinizin hem de diğer önemli bilgilerinizin çalınmaması için önemlidir. Peki ya iki adımlı doğrulamayı kapatmak istediğinizde ne yapmanız gerekir?

WhatsApp hesabınızda iki adımlı doğrulamayı kapatmak için aşağıdakileri yapın:

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Cihazınızda WhatsApp uygulamasını açın.

Menü simgesine dokunun ve Ayarlar'ı seçin.

Ayarlar sayfasında Hesap öğesini seçin.

İki adımlı doğrulama üzerine dokunun.

Eğer etkinse iki adımlı doğrulamanın ne yaptığını açıklayan bir sayfa gösterilir.

Bu sayfada Devre Dışı bırak butonu iki adımlı doğrulamayı WhatsApp'tan kaldırın.

Artık iki adımlı doğrulama devre dışı durumda olacak. Eğer tekrar açmanız gerekirse aynı adımları izlemeniz ve bu kez Etkinleştir düğmesini kullanmanız gerekiyor. Eğer e-posta adresi girerseniz ileride iki adımlı doğrulama şifresini sıfırlayabilirsiniz. Aksi halde iki adımlı doğrulamayı sıfırlamanız mümkün olmayabilir.

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