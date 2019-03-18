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Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Oppo bugün Android'li akıllı telefonları için güncel yazılımı olan Color OS 6'yı duyurdu. Güncel yazılım versiyonu şu an Realme 3, Oppo F11 ve Oppo F11 Pro modellerinde çalışıyor olsa da firma yazılımın avantajlarını tanıtma gereği hissetmiş olmalı. Daha aydınlık ve parlak bir renk düzeni, performansı artıracak optimizasyonlar ve yeni uygulama tepsisi ön plana çıkarılıyor.

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Yeni tasarımda temiz ve pratik bir görsel deneyim için basit beyaz arka plana yer veriliyor. Daha az çizgi, değiştirilmiş simgeler, yeni jestler ve iyileştirilmiş animasyonlar var.

Color OS 6 Yepyeni Tasarım ve Özelliklerle Geliyor

Performans artışına yönelik iyileştirmeler Hyper Boost sloganı altında toplanmış. Bu ifadenin altı System Boost, App Boost ve Game Boost ile dolduruluyor. Ayrıca yeni Game Assistant özelliğiyle oyun esnasında deneyimi kesintiye uğratacak arama ve bildirimlerin önüne geçilebiliyor. Twitch meraklıları için ekran kaydı özelliği de hazır.

Game Space oyun deneyimine katkıda bulunan bir başka özellik olarak karşımıza çıkıyor. Smart Dual Channel Network özelliğiyle WiFi ve 4G bağlantılarını eş zamanlı olarak kullanma imkanı sunuyor ve bu sayede anlık bağlantı kopması sorunu ortadan kalkıyor.

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Color OS 6 arayüzü Android Pie işletim sistemini temel aldığı için yeni navigasyon jestleri, iyileştirilmiş bildirim çubuğu ve yeniden tasarlanan Smart Assistant gibi yenilikler de içeriyor. System Smart Management arka planda çalışan uygulamaları analiz ediyor ve gerektiğinde sonlandırarak pil ömrüne katkıda bulunuyor.

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