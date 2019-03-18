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Samsung Galaxy S10'da ekran videosu kaydetmek mümkün mü? Bu sorunun cevabı hem evet, hem de hayır. Doğal ekran videosu kaydetme özelliği olmasa da bu amaçla kullanabileceğiniz bir özellik esasında elinizin altında.

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Burada Google Play mağazasından yükleyebileceğiniz üçüncü parti uygulamalardan bahsetmiyoruz, o imkana zaten sahipsiniz. Ele alacağımız işlemler Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefonlarında geçerli, hatta Galaxy Note 9'da da işe yarıyor.

Samsung Galaxy S10'da Ekran Videosu Kaydetmek

İlk olarak Galaxy Note 9'da sunulan bir özellik sayesinde cihazdaki tam ekran oyun deneyiminizin videosunu kaydedebiliyorsunuz. Bu kaydı mümkün kılan Game Launcher uygulamasına ekran videosu kaydında kullanacağınız uygulamaları eklemeniz mümkün.

Cihazınızdaki Game Launcher aracını çalıştırın. Arayüzde sağ üst kısımda yer alan, üç noktalı simgeye sahip olan butona dokunun ve Add Apps'i seçin. Ekran videosu kaydında kullanacağınız uygulamayı belirleyin. Bu noktada akıllı telefonda ön yüklü olarak gelen Chrome, YouTube, Google Maps gibi uygulamaları seçemeyeceğinizi ifade edelim.

İlgili uygulamayı ekledikten sonra çalıştırdığınızda sol altta Game Tools simgesinin belirdiğini göreceksiniz. Bu butona ve ardından kaydı başlatmak için Record seçeneğine dokunun. Kayıt başlayacaktır.

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Game Tools ayarlarında çeşitli özelleştirmelere gidebilirsiniz. MPEG ve GIF format seçimi, video çözünürlüğü, bitrate değeri ve en-boy oranı gibi detaylarda değişiklik yapabilirsiniz.

Varsayılan ses kaynağı olarak mikrofon seçili. Yani cihazın mikrofonu kullanılarak harici sesler kaydediliyor. Uygulama içi sesleri kaydetmek için ses kaynağı olarak Game'i seçmelisiniz.

Kaydedilen ekran videosuna galeri uygulaması aracılığıyla erişebileceğinizi belirtelim.

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