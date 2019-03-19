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Android'li akıllı telefonlar için en iyi 5 yüz değiştirme uygulaması dosyamızla sizlerleyiz. Akıllı telefon çağı başlamadan önce iyi fotoğraflar çekebilmek için pahalı kamera ve dijital fotoğraf makinelerine ihtiyaç duyuyorduk. Fotoğraf düzenleme işlemleri de yalnızca bilgisayarlarda yapılabiliyordu.

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Güncel akıllı telefonların başarılı kameraları, yüksek işlem kapasiteleri ve kolayca kullanılabilen uygulamalar sayesinde fotoğraf çekimi ve düzenlemesi hemen her kullanıcının zorlanmadan halledebileceği işlemler haline geldi.

Android: En İyi 5 Yüz Değiştirme Uygulaması

Microsoft'un deneysel projelerinin hayata geçirildiği Microsoft Garage'dan çok başarılı uygulamalar çıkıyor. Face Swap de bu çalışmalardan doğan uygulamalardan birisi ve adından da anlaşılabileceği üzere fotoğraflarda yüz değiştirme yapabiliyor. Bu alandaki en başarılı çözümlerden birisi olduğunu söylememiz gerekiyor.

Yüzün kullanılacağı ve yüzün dahil edileceği fotoğrafları basitçe yüklemeniz yeterli oluyor. Microsoft Face Swap maalesef tek yönlü çalışan bir uygulama, yüzleri iki fotoğrafta da aynı anda değiştiremiyorsunuz. Bunun için geriye gidip fotoğrafları tekrar uygulamaya eklemeniz gerekiyor.

Listedeki en popüler uygulama Snapchat ve sanıyoruz kendisini tanıtmamıza da gerek yok. Snapchat kamera filtrelerini yenilikçi şekilde kullanan ve buradaki potansiyeli ilk keşfeden firma oldu. Diğer uygulamalar bu alandaki özellikleri hep Snapchat'ten klonlayarak bünyelerine dahil etti.

Snapchat'teki yüz değiştirme filtresini kullanarak bir yakınınız, arkadaşınız ya da evcil hayvanınızla yüz değiştirme yapabilirsiniz.

iOS için kullanıma sunulduğunda hayli ilgi toplayan MSQRD, Facebook'un sahip olduğu uygulamalardan biri. Android versiyonunda ilginç şekilde iOS sürümünde yer alan bazı filtreleri içermiyor. Uygulamanın sahip olduğu filtrelerden birisi yüzünüzü başkalarıyla kolayca değiştirme imkanı sunuyor.

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Microsoft Face Swap'in aksine canlı çalışıyor, arkadaşınızla kamera önüne geçerek gerçek zamanlı yüz değiştirme ve fotoğraf çekimi gerçekleştirebilirsiniz.

Facebook'un sahip olduğu MSQRD uygulamasıyla büyük benzerlikler taşıyan Face Swap Live bu çözümden bir özelliğiyle ayrılıyor. Cihazınızda hali hazırda mevcut olan fotoğrafları da kullanabiliyor. Yüz değiştirme için dilerseniz yeni fotoğraf çekebilir ya da galerideki eski bir fotoğrafı tercih edebilirsiniz.

Uygulamanın Android versiyonunun hala Beta aşamasında olduğunu hatırlatalım.

Face Swap Booth Android için geliştirilen en iyi yüz değiştirme uygulamaları arasında bulunuyor. Kullanımı karmaşık olmasa da diğer uygulamalardan daha sofistike bir çözüm. Sonucu doğrudan etkileyen çeşitli ince ayar ve seçenekler içeriyor.

Yalnızca iki yüz arasında değişim yapabilen diğer uygulamaların aksine Face Swap Booth'ta bu şekilde bir sınırlandırma olmadığını ifade edelim.

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