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2019'un ilk Huawei amiral gemileri 26 Mart’ta resmen çıkış yapacak. Ancak beklediğimiz gibi sızıntılar yine sürpriz bir şekilde ortaya çıkıyor. P30 Pro ve normal P30'un birkaç render'ını önceden görmüştük. Şimdi P30 Pro’yu elde tutulurken gösteren gerçek bir videomuz var.

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Huawei P30 Pro Videosu Ortaya Çıktı

Video ekran parmak izi sensörünü kullanarak cihazın kilidini açan ve kilitleyen bir kişiyi gösteriyor. Kaynağa göre klip Huawei P30 Pro için ekran koruyucular üreten bir fabrikadan sızdırıldı. Videoda koruyuculardan biri ekrana uygulandıktan sonra parmak izi sensörünün işlevselliğini nasıl etkilediği test ediliyor.

Ekranın kenarı boyunca görülen kavisli yapı sayesinde telefonun P30 Pro olduğu anlaşılıyor. Halihazırda bugüne kadar telefonun kavisli bir ekrana sahip olacağı (Mate 20 Pro'da olduğu gibi) iddia edilmişti. İki model arasındaki ana fark P30 Pro'nun Mate 20 Pro ile karşılaştırıldığında daha küçük bir çentiği olması.

Parmak izi sensörünün üzerinde bir ekran koruyucu ile çalışmasının yanı sıra, videodan öğrenebileceğimiz başka bir şey yok. Parmak izi okuyucunun Galaxy S10'daki gibi ultrasonik yapıda veya Mate 20 Pro'daki gibi optik yapıda olup olmayacağı bilinmiyor.

Bununla birlikte videoda parmak izi kullanıldığında ekranda gözle görülür bir ışık belirmiyor sadece parmağınızı sensöre bastığınızda animasyon oynatılıyor. Tabii ki bu kamera açısından ve videonun kalitesinden kaynaklanabilir. Kesin olmak zor ancak Huawei'in daha iyi ultrasonik okuyuculara geçiş yapmış olması da mümkün.

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Ayrıca düz ekranlı olan ve benzer gözyaşı çentiği ile gelen standart Huawei P30'un görüntüsü de sızdırıldı.

Her iki telefon da bundan sadece bir hafta sonra tamamen çıkış yapmış olacak. Cihazlarla ilgili en heyecan verici özellik, benzersiz periskop kameraları ve P30 Pro'nun sahip olacağı 10 kat kayıpsız yakınlaştırma olacak. Kendimiz denemek için de sabırsızlanıyoruz.

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