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Kullanıcılar Huawei ve Honor akıllı telefonlarda uygulama gizleme ihtiyacı hissedebilir. Sebep ne olursa olsun akıllı telefonunuzda kurulu olan bazı uygulamaları meraklı gözlerden uzakta tutmanız gerekebilir. Önemli bilgilerin olduğu not alma uygulaması, bir anlık mesajlaşma uygulaması ya da bankacılık araçlarını saklama gereği duyabilirsiniz.

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Android işletim sisteminde uygulama gizleme özelliği varsayılan olarak bulunmuyor. Bu nedenle Google Pixel serisi akıllı telefonlar ve Android One programında yer alan farklı marka – model cihazlarda uygulama gizleme özelliğini göremiyoruz.

Ancak OnePlus, Samsung, Huawei, Honor ve Xiaomi gibi firmaların özel launcher'larında uygulama gizlemeyi sağlayan seçenekler sunuluyor. Bu sayede Google Play uygulama mağazasında üçüncü parti uygulama gizleme aracı arayışı zahmetinden kurtulabiliyoruz.

Huawei ve Honor Akıllı Telefonlarda Uygulama Gizleme

Huawei – Honor cihazınızda ana ekrana erişin.

Ana ekranda pinch out jesti (fotoğraflarda uzaklaştırma yapmak için iki parmakla uyguladığımız hareket) yapın.

jesti (fotoğraflarda uzaklaştırma yapmak için iki parmakla uyguladığımız hareket) yapın. Add seçeneğine dokunun.

seçeneğine dokunun. Gizlemek istediğiniz uygulama ya da uygulamaları seçin.

Gizlediğiniz uygulamalara erişmek için ana ekranda pinch out jesti yapabilir ve açmak istediğiniz uygulamanın simgesine dokunabilirsiniz.

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Gizlediğiniz bir uygulamayı tekrar görünür hale getirmek için:

Ana ekranda pinch out jesti yapın.

jesti yapın. Add seçeneğine dokunun.

seçeneğine dokunun. Görünür hale getirmek istediğiniz uygulamanın seçili olma durumuna son verin.

OK butonunu kullanın. İlgili aracın simgesi uygulamalar ekranında eskisi gibi görünür olacaktır.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamıza bekliyoruz.