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Telefonunuzu her zaman yanınızda taşıdığınızdan, fotoğraf çekmeye ihtiyaç duyduğunuzda kameranızın güvenilir ve çalışır olduğunu bilmek önemlidir. Ancak bazen iPhone kameranız düzgün çalışmayabilir, bu sorun yazılımsal veya donanımsal olabilir. İşte iPhone'da kameranın çalışmaması sorunu ve çözümü.

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iPhone: Kameranın Çalışmaması Sorunu ve Çözümü

Bu makalede, iPhone kameranızda ortaya çıkabilecek genel sorunları gidermenize yardımcı olacak ve bu sorunların nasıl çözüleceği konusunda size yardımcı olacağız.

iPhone Kamerası Siyah

Kamera uygulamasını (veya bir üçüncü parti uygulamayı) başlatır ve gitmeyen siyah bir ekran görürseniz, aşağıdakileri deneyin:

İlk olarak, hiçbir şeyin kamera lensini gerçekten engellemediğinden emin olun.

Ana ekran düğmesine çift tıklayarak kamera uygulamasını kapatın. iPhone X'te basılı tutmanız ve kaydırmanız gerekir.

Kamera uygulamasını tekrar başlatmayı deneyin.

Bu işe yaramadıysa, cihazınızı yeniden başlatmayı ve ardından kamerayı tekrar başlatmayı deneyin.

Siyah ekranın her ikisinde de olup olmadığını görmek için ön ve arka kameralar arasında ileri geri geçiş yapmayı deneyin. Yalnızca bir tanesinde varsa, cihazınızı bir Apple Store'a götürmeniz gerekir.

iPhone Kamerası Bulanık veya Odaklanmıyor

Görüntüleri çekiyor ve bulanık veya odak dışı buluyorsanız, aşağıdaki adımları deneyin:

Kamera merceklerinin temiz olduğundan emin olun. Leke varsa mikrofiber bir bezle silin. Camın içindeki kir veya kalıntılar görürseniz yardım için bir Apple mağazasına veya yetkili servise götürmeniz gerekir.

Optik görüntü sabitleme özellikli bir iPhone'unuz varsa (iPhone 6s Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/8 Plus ve iPhone X), metalik kılıflar veya manyetik lens aksesuarları bu özelliğe zarar verebilir. Aksesuarı çıkarmayı deneyin, sonra bir fotoğraf çekin ve karşılaştırın.

Fotoğraf çekerken, deklanşöre dokunurken veya ses açma düğmesine basarken elinizin sabit olduğundan emin olun.

iPhone Kamera Flaşı Çalışmıyor

Fotoğraflar flaşsız daha iyi görünmekle birlikte, bazen cihazınızın bu ek ışığa ihtiyacı olabilir. iPhone'da flaş çalışmadığında, şunu deneyin:

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Telefonunuzdaki LED flaşı, Kontrol Merkezi'nden erişilebilen el feneri ile test edin. Bu işe yaramazsa, Apple Destek ile iletişime geçmeniz gerekir.

Ekranın sol üst köşesindeki yıldırım simgesine dokunarak flaş ayarının istediğinize (Otomatik, Açık veya Kapalı) ayarlandığından emin olun.

Flaşı fazla uzun şekilde ve sıcak bir ortamda kullanmamaya dikkat edin. Cihazınız çok ısınırsa soğuyuncaya kadar Flash devre dışı bırakılır.

iPhone'da Fotoğraflar Aktarıldığında Döndürülüyor

Bu, genellikle yatay olarak çekilmiş fotoğraflarda sık sık olur. Onları aktardığınızda dikey olarak ters çevrilmiş şekilde görünürler. Bu sizin de başınıza gelirse, aşağıdakileri deneyin:

Ses seviyesi düğmeleri aşağı bakacak şekilde yatay fotoğraflar çekin. Bunun, iPhone’un sensörleriyle ve görüntünün EXIF bölümüne koyulan verilerle ilgisi bulunur.

Aktarmadan önce doğru yönde olduğundan emin olmak için telefonunuzdaki görüntüyü her zaman düzenleyebilir veya bir fotoğraf düzenleyiciyle bilgisayarda değiştirebilirsiniz.

Camera+ gibi üçüncü parti uygulamalar görüntülerinizi yeniden kodlayabilir, böylece yönlendirme her zaman doğru olur. Bununla birlikte stok uygulamalar kadar hızlı açılmazlar.

iPhone Kamerasının Bulunamaması ve Donması

Kamera uygulamasını ana ekranınızda bulamıyorsanız veya kameralar arasında geçiş yapmaya çalışırken donma yaşıyorsanız, bunun nedeni Sınırlamalar ayarlarından kaynaklanıyor olabilir. Bunu kontrol etmek için:

Ayarlar> Genel> Sınırlamalar'a gidin.

Sınırlamalar şifrenizi girin.

Kameranın açık (yeşil) olduğundan emin olun.

iPhone Kamera Yazılımını Düzeltme Yöntemleri

iPhone kameranızda başka bir tuhaflık yaşarsanız, önce yazılım sorunlarını gidermeyi denemek her zaman iyi bir fikirdir. Bu adımlar oldukça kolaydır ve ortaya çıkabilecek sorunları gidermelidir:

Uygulamayı arka plandan kapatın ve tekrar başlatmayı deneyin.

Cihazınızı yeniden başlatın ve kamerayı tekrar başlatın.

Yukarıdakiler işe yaramazsa, Ayarlar> Genel> Sıfırla> Tüm Ayarları Sıfırla seçeneğine gidin. Bu verilerinizi silmez ancak ayarlarınızı sıfırlar.

İşe yaramazsa cihazınızı geri yüklemeyi deneyin veya yeni bir cihaz olarak kurun. Bu son çaredir, ancak kameranızla ilgili sorunlara neden olan yazılım sorunlarından kurtulmayı sağlar.

iPhone Kamera Donanımını Düzeltme Yöntemleri

Yukarıdaki her şeyi denediyseniz ve kamera sorunlarını çözmediyseniz, bir donanım sorununuz olabilir. Aşağıdakileri denemelisiniz:

Kamera merceğinin bir kılıf, yapışkan veya benzeri nesnelerle engellenmediğini iki kez kontrol edin.

Kamera merceğinde lekelenme, kir veya toz olmadığından emin olun. Lekeler ve parmak izleri, mikrofiber bir bezle kolayca silinebilir. Kir ve toz cam merceğin altındaysa, bir Apple Store'a veya yetkili servise cihazınızı götürün.

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