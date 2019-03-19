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WhatsApp'ta sizin için önem teşkil eden bir kişi çevrimiçi olunca bildirim almak ister misiniz? Çocuğunuz, kız / erkek arkadaşınız veya sizin için değerli olan birisinin WhatsApp'ta hangi zaman dilimlerinde çevrimiçi olduğunu öğrenmek isteyebilir hatta çevrimiçi olduğunda bildirim almanın iyi olacağını düşünebilirsiniz.

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WhatsApp'ta elbette böyle bir özellik mevcut değil ancak Android işletim sistemli akıllı telefonunuza yükleyebileceğiniz üçüncü parti bir uygulama sayesinde bu olanağa kavuşabiliyorsunuz.

WhatsApp: Bir Kişi Çevrimiçi Olunca Bildirim Almak

Sotla uygulamasını Google Play mağazasında arama yaparak ya da buraya dokunarak Android'li telefonunuza yükleyin. Uygulama neyse ki kayıt olma / oturum açma gibi taleplerde bulunmuyor.

Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın. Arayüzde sağ üst kısımda bulunan + simgeli butona dokunun. WhatsApp'ı seçin.

Online olma durumunu takip etmek istediğiniz kişinin telefon numarasını yazın. Ülke kodunu da girmeniz gerekiyor (Türkiye için +90). İlgili kişinin adını da yazın ve OK butonunu kullanın.

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Artık Sotla arayüzünde ilgili kişinin en son ne zaman çevrimiçi olduğunu görebileceksiniz. Üzerine dokunduğunuzda çevrimiçi olma zamanları ile ilgili detaylar karşınıza gelecektir. Akıllı telefonunuzda başka ekrandayken ilgili kişinin çevrimiçi ve çevrimdışı olma anlarında da bildirim alacaksınız.

Takip işlemini durdurmak için eklediğiniz kişinin yan kısmındaki anahtarı devre dışı bırakmanız yeterli olacaktır. Dilerseniz bu kaydı değiştirebilir ya da silebilirsiniz. Bildirim sesini özelleştirme olanağı da var.

Sotla'da birden fazla kişiyi de bu şekilde takip edebiliyorsunuz ancak bunun için ücretli aboneliğe geçmeniz gerekiyor.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamıza bekliyoruz.