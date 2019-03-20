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Angry Birds bir zamanlar kimsenin elinden bırakamadığı tüm zamanların en popüler mobil oyunuydu; hala öyle sayılabilir. Telefonların daha güçlü hale gelmesiyle birçokları grafik olarak daha karmaşık oyunlara yöneldi. Serinin karakterlerinin Disney'e geçiş yapması beklenirken Rovio aşırı lisans anlaşmalarından darbe aldı. Angry Birds şimdi her yerde ve artık orijinalinden uzak. Isle of Pigs serinin en orijinal oyunlarından biri ve şimdi AR'a geliyor.

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Mobil AR Oyunu: Angry Birds AR: Isle of Pigs Telefonlara Geliyor

Rovio'nun zamana ayak uydurmaya çalışmadığını söyleyemeyiz: Angry Birds'ün VR sürümleri Oculus Rift ve Vive için kullanılabilir durumda ve oyunun AR varyantı yine Magic Leap kulaklığı üzerinde oynanabiliyor. Bugün şirket, Angry Birds AR: Isle of Pigs'in yakında bazı Apple iPhone ve Apple iPod modellerinde yüklenmeye sunulacağını açıkladı. Apple'ın ARKit'i kullanılarak oluşturulan oyunda bir sehpa gibi düz bir yüzey oyunun üç boyutlu karakterlerinin ve nesnelerinin görüntüsü ile kaplanıyor. Rovio yapımı Resolution Games ile ortaklaşa geliştiriyor. Ücretsiz olmasına rağmen bazı oyun içi ödemelerin olacağından eminiz.

Isle of Pigs fizik tabanlı bir AR telefon oyunu olacak. Artırılmış Gerçeklik yani AR yavaş da olsa popülerlik kazanmaya devam eden bir tür. Bu tür Rovio için de hemen hemen bir ilk denebilir. Angry Birds AR: Isle of Pigs bugün iTunes'dan ön sipariş verilmeye hazır ve 2019'un ilk baharında çıkış yapacak. Üzücü haberse Yeni AR Angry Birds oyununun şimdilik Apple cihazlara özel kalacağı. Android sürümünü yakın zamanda beklemeyin.

Eski Angry Birds oyunlarına aşina olanlar için mekanikler aynı olacak. Kızgın kuşlardan birini domuzlara doğru göndermek için bir sapan kullanarak mümkün olduğu kadar çok domuz vurmaya çalışıyorsunuz. Asıl fark ise şimdi sapanı birinci şahıs bakış açısıyla görmenizdir. Kızgın kuşu hedefine doğru uçurmak için telefonunuza geriye çekin ve fırlatın. Oyunda 40 kadar farklı seviye olacak.

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Angry Birds AR: Isle of Pigs, iPhone 6'lardan itibaren tüm iPhone modellerinde, tüm iPad Pro modellerinde, iPad beşinci ve altıncı nesille ve dün tanıtılan yeni iPad Air ve iPad Mini tabletleriyle uyumlu olacak.

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