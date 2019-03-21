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Facebook Messenger'a yapılan güncelleme ile uygulamanın önemli bir eksikliği nihayet giderildi: Alıntı yaparak mesaj yanıtlama. Çok sayıda mesaj içeren yazışmalarda, özellikle de farklı konuların ele alındığı dönemlerde yazılan bir mesajın hangi mesaja yanıt olarak yazıldığı anlaşılamayabiliyordu. Artık arkadaşlarınız 'LOL' mesajını tam olarak hangi iletileri için yazdığınızı kolayca anlayabilecek.

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Mesaj alıntılama özelliği esasında faaliyetlerini Facebook çatısı altında devam ettiren WhatsApp'ta uzun süredir mevcut. Mesaj alıntılama seçeneğinin Facebook Messenger'a gelmesinin neden bu kadar zaman aldığı bilinmiyor.

Facebook Messenger'a Alıntı Yaparak Mesaj Yanıtlama Özelliği Eklendi

Facebook Messenger'daki yazışmalarınızda bir mesajı alıntılamak için ilgili mesajın üzerine dokunun ve basılı tutun. Beliren emoji'lerin hemen yan tarafında yeni Reply butonunu göreceksiniz, ona dokunun ve yanıtınızı oluşturun. Burada cevaba mesajınız tıpkı WhatsApp'taki gibi belirecektir.

Facebook Messenger'a kazandırılan mesaj alıntılama özelliğinin yanlış anlaşılmaları önleyeceği kesin. Özelliğin uygulamanın Android ve iOS versiyonlarında kullanıma sunulduğunu da ifade edelim.

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Facebook'un mesajlaşma uygulamasına bir süre önce gönderilen mesajı geri alma / unsend özelliği dahil edilmişti. Yine kısa süre önce son dönemin popüler özelliklerinden koyu mod uygulamaya eklendi.

The New York Times'a göre Facebook, üç popüler mesajlaşma hizmeti olan Messenger, WhatsApp ve Instagram Direct'ın altyapısını birleştirmeyi – uçtan uca şifreleme özelliğiyle birlikte- düşünüyor. Bu geçiş tamamlandıktan sonra kullanıcılar bu üç uygulamayı ayrı ayrı indirebilecek ama örneğin bir WhatsApp kullanıcısı bu uygulamayı kullanmayan fakat Facebook veya Instagram'da olan bir arkadaşına mesaj gönderebilecek.

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