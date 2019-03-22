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Android ve iOS uyumlu en iyi TV uzaktan kumanda uygulamaları dosyamızla karşınızdayız. Akıllı televizyonunuzu akıllı telefonunuzdan kontrol edebileceğinizi biliyor muydunuz? Esasında ihtiyacınız olan tek şey televizyonunuzu yerel ağınıza kablolu ya da kablosuz şekilde bağlamanız ve tanıtacağımız uzaktan kumanda uygulamalarından birisini yüklemeniz. Araçlar televizyon dışında akıllı ev aygıtlarını, set-top kutularını ve diğer cihazları da yönetebiliyor.

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Android ve iOS: En İyi TV Uzaktan Kumanda Uygulamaları

Android TV Remote Control

Google'ın resmi uygulamaları arasında yer alan Android TV Remote Control akıllı telefonunuzla aynı ağa bağlı olan Android TV aygıtlarını kontrol edebiliyor. Android TV cihazı ağa kablolu bağlanmışsa ve cihazda Bluetooth özelliği varsa bağlantı Bluetooth üzerinden de kurulabiliyor. D-pad ve touchpad kontrolleri hazır. Uygulama Android ve iOS platformlarında mevcut.

RCA Universal Remote

Google'ın uzaktan kumanda çözümü spesifik cihazlara yönelikti. RCA Universal Remote ise daha çok türden cihazların yönetimini mümkün kılıyor. Uygulama TV, DVD oynatıcı, Blu-ray oynatıcı ve birçok streaming cihazını kontrol edebiliyor. Yapılandırma sürecinin biraz zaman alabileceğini belirtmek istiyoruz. RCA Universal Remote Android'li akıllı telefonlara yüklenebiliyor.

Peel Universal Smart TV Remote Control

Peel Universal Smart TV Remote Control en başarılı evrensel uzaktan kumanda uygulamalarından birisi konumunda. Çok sayıda cihazı destekliyor. TV, kablo ya da uydu alıcı, DVD / Blu-ray oynatıcı ve streaming cihazlarını yönetebiliyor. Apple TV desteği sunuyor, yani Android telefonunuzdan Apple TV'yi yönetmek için bu uygulamadan yararlanabiliyorsunuz. Klima ve merkezi ısıtma ünitelerini dahi kontrol edebiliyor. Android ve iOS versiyonları mevcut.

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Apple TV Remote

Apple TV Remote, iPhone'da kullanılabilen Apple'ın resmi Apple TV uzaktan kumanda çözümü. iPad'lere de yüklenebiliyor. iPhone aracılığıyla dokunma jestleri kullanılabiliyor, klavye ile metin girişi yapılabiliyor. Siri desteği sunulması sevindirici. Şarkı sözü görüntüleme ve oyun modu gibi artılar da bizlerle. Tahmin edilebileceği üzere Apple TV Remote sadece iOS cihazlara kurulabiliyor.

AnyMote Smart IR Remote

Android telefonunuzda IR Blaster donanımı mevcutsa televizyonunuzu kontrol etmek için AnyMote Smart IR Remote uygulamasını tercih edebilirsiniz. Uygulama yüksek oranda özelleştirilebiliyor. Her kaydırma, dokunma ve jestin işlevine karar verebiliyorsunuz. Widget ve otomatik görevler kullanılabiliyor. Yalnızca Android versiyonu bulunan uygulamanın 6.99 USD fiyat etiketi taşıdığını hatırlatalım.

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