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Yeni ve gelişmiş özelliklere erişmek ve cihazınızı sağlıklı tutmak için iOS'in en son sürümünü iPhone / iPad'inize indirmek her zaman harika bir fikirdir. Ancak, bazen yükleme sırasında açıklanamayan nedenlerden dolayı iOS yazılım güncellemesinin (iOS 12 gibi) başarısız olduğunu görebilirsiniz. Peki iPhone yazılım güncellemesi hatası ve çözümü nedir?

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iPhone Yazılım Güncellemesi Hatası ve Çözümü

iPad / iPhone yazılım güncelleme hatası nadir görülen bir durum değildir ve dünyadaki birçok iOS kullanıcısını etkilemeye devam etmektedir. Aslında, en sık görülen problemler arasında yer alıyor. iOS yazılım güncellemesi başarısız olduğunda önce “Ayarlar” ve “Kapat” seçeneklerini göreceksiniz.

iPad / iPhone'da yazılım güncelleme hatasıyla mücadele etmek için aşağıda listelenen 4 teknikten birini takip etmenizi öneririz.

Ağ durumunu kontrol edin ve bir süre bekleyin

Yazılım güncellemesinde başarısız olunduğunda bu sorunun üstesinden gelmek için kullanılabilecek basit ve kolay bir ipucudur. Ağdaki tıkanıklığın veya dengesiz sinyal gücünün, işlemi engelleyebileceği konusunda hepimiz hemfikiriz. Bu nedenle, ağ durumunuzu kontrol etmeniz ve tekrar güncellemeden önce bir süre beklemeniz önerilir.

Modeminizi 10-15 dakika kadar kapatın ve bekleyin.

Şimdi modeminizi açın ve iPad / iPhone'unuzda Wi-Fi'a bağlanın.

iPhone'unuz başarıyla bağlandığında, “Ayarlar”> “Genel”> “Yazılım Güncelleme”yi ziyaret edin ve yeni üretici yazılımını bir kez daha yüklemeyi deneyin.

Yukarıdaki yöntemin size yardımcı olmaması durumunda endişelenmeyin, aşağıda listelediğimiz 2 yönteme bakın.

iPhone / iPad'i iTunes ile Güncelleyin

iOS sürümünü tüm iOS aygıtlarını yönetmek için özel olarak tasarlanmış bir yazılım olan iTunes aracılığıyla yüklemek ve güncellemek ikinci seçeneğinizdir. Bu yöntem birçok kullanıcı tarafından önerilmektedir. Yalnızca aşağıda verilen adımları uygulamanızı gerektirir:

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Başlangıç ​​için, Apple’ın resmi web sitesini ziyaret ederek kişisel bilgisayarınıza en son iTunes sürümünü indirin.

Bir kere indirildikten sonra, iPhone / iPad'inizi bilgisayara bağlamak için bir USB Kablosu kullanın ve ardından iTunes'un tanımasını bekleyin.

Şimdi üçüncü adım, ekranda listelenen seçeneklerden “Özet”e tıklamak ve bir sonraki ekranın açılmasını beklemek olacak. Tamamlandıktan sonra, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi “Güncellemeleri kontrol et” i seçin.

Şimdi “Güncelle”ye basın.

Şimdi kurulumun bitmesini beklemeniz gerekiyor ve işlem tamamlanmadan önce iPad / iPhone'unuzun bağlantısını kesmemeye çalışın.

Oldukça basit, değil mi?

Firmware'i manuel olarak indirin

Yazılım güncellemesi hatasında son çözüm, yazılımı manuel olarak indirmektir. Ancak, bu sizin son seçeneğiniz olmalıdır ve bunu iOS IPSW dosyasını indirerek yapmalısınız. IPSW, normal prosedür sonuç vermediğinde en son bellenimi indirmeye yardım eden dosyalardır.

Bu süreç uzun ve sıkıcı bir süreçtir ancak aşağıda dikkatlice verilen adımları takip etmek görevi daha kolay hale getirecektir:

Adım 1: Kişisel bilgisayarınıza ilgili dosyayı indirerek başlayın. iPhone / iPad'iniz için en uygun dosyayı yalnızca modeline ve türüne bağlı olarak indirdiğinizden emin olmalısınız. Bu linkte her iPhone modelinin IPSW dosyasını bulabilirsiniz.

Adım 2: Şimdi bir USB kablosu kullanarak iPhone / iPad'inizi bilgisayara bağlayın ve iTunes'un tanımasını bekleyin. Bir kez tanıdıktan sonra, iTunes'taki “Özet” seçeneğine basmanız ve devam etmeniz gerekecek.

Adım 3: Bu adım çok önemli bu yüzden dikkatlice uygulayın: “Shift” (Windows için) veya “Option” (Mac için) tuşlarına basılı tutarken “iPad / iPhone'u Geri Yükle” butonuna tıklayın.

“iPad / iPhone'u Geri Yükle” butonuna tıklayın. Yukarıdaki adım, daha önce indirmiş olduğunuz IPSW dosyasını açılan menüedn seçmenizi sağlayacak.

İşlem tamamlandıktan sonra, daha önce yedeklediğiniz tüm verilerinizi tekar yükleyebilirsiniz ve iPhone / iPad'inizi iOS'un en son sürümünde kullanmaya devam ederken verilerinizi kaybetmemiş olursunuz.