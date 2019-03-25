REKLAMLAR

Samsung Galaxy Note FE Android Pie ve One UI güncellemesi için bekleyişte olan kullanıcıları sevindirecek bir haberimiz var. Samsung, bu akıllı telefon için Android 9.0 güncellemesinin dağıtımına başladı. Firma, Galaxy Note FE'yi Galaxy Note serisinin itibarını ciddi şekilde sarsan Galaxy Note 7 modelinin çıkışından bir süre sonra piyasaya sürmüştü.

REKLAMLAR

Galaxy Note FE ya da Fan Edition Samsung'un Galaxy Note 7 akıllı telefonunu çok seven ama zorunlu geri çağırma nedeniyle cihazdan ayrılmak zorunda kalan kullanıcılar için anlamlıydı. Galaxy Note 7 akıllı telefon da esasında pil sorunu ortaya çıkana dek başarılı bir cihaz olarak biliniyordu.

Samsung Galaxy Note FE Android Pie ve One UI Güncellemesi Hazır

Samsung, Galaxy Note FE akıllı telefonu Güney Kore'de, 7 Temmuz 2017'de satışa sundu. Şirket, Galaxy Note 7'den kalan parçaları ve orijinal cihazın açılmamış ünitelerini Galaxy Note FE'yi bir araya getirmek için kullandı. Orijinal batarya daha küçük ve güvenli bir 3200 mAh batarya ile değiştirildi.

Müşterilerin orijinal cihazla aynı sorunları yaşamaması konusunda emin olmak için Samsung, Galaxy Note FE’nin bataryasını yeni 8 nokta batarya güvenlik testine tâbi tuttu. Ardından akıllı telefon belirli ülkelerde satışa sunuldu.

REKLAMLAR

Galaxy Note FE Android Pie güncellemesi cihazı N935FXXU4CSC4 firmware versiyonuna taşıyor. Suudi Arabistan'da yaşayan kullanıcıların güncelleme bildirimini almaya başladığı bilgisi var. Güncellemenin global dağıtımının da kısa süre sonra start alması bekleniyor.

Android Pie ve One UI arayüzü güncellemesini elle kontrol etmek isteyen akıllı telefon kullanıcıları cihazlarında Settings – Software update – Download updates manually yolunu izleyebilir.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.