Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta uzun videolar kullanıcılara sıkıntı yaşatabiliyor. WhatsApp ile arkadaşlarınıza ve aile üyelerinize göndermek istediğiniz uzun videolar bulunabilir ancak uygulama belgeler için 16 MB, videolar içinse 100 MB üst sınırı ile geliyor.

Günümüzde akıllı telefonların hayli başarılı ve yetenekli kameralara ev sahipliği yaptığı düşünülürse çok uzun olmayan videoların dahi bu sınırı aşacağı açık. Peki WhatsApp'ta uzun videolar nasıl gönderilebiliyor?

WhatsApp: Uzun Videolar Nasıl Gönderilir?

Öncelikle akıllı telefonunuzda Google Play Store'u açın ve WhatsTools: Share File Via IM uygulamasını yükleyin. Sade ve işlevsel bir arayüzle gelen uygulamanın kullanımı da buna paralel olarak hayli kolay.

WhatsTools'u açın, karşınıza gelen Get Started butonunu kullanın.

Uygulamayı etkinleştirmek için Turn On Service'e dokunun ve OK, Continue seçeneğiyle ilerleyin.

Android işletim sisteminin Accessibility Settings / Erişilebilirlik Seçenekleri menüsü belirecektir, WhatsTools Service'i aktive edin.

WhatsTools arkadaş ve aile üyelerinize göndereceğiniz uzun videoları Google Drive hesabınızda depolayacak. O nedenle Google hesabınızla oturum açmanız ve aracın Google Drive'ınıza erişebilmesi gerekmekte. Click Here to Sign In seçeneğine dokunun.

Google hesabınızı seçtikten sonra WhatsTools'un hesabınıza erişmesi iznini sağlayın.

Uygulama arayüzündeki + butonuna dokunun ve Video'yu seçin.

Dosya yöneticisi açılacaktır, WhatsApp ile göndermek istediğiniz videoyu seçin. Share'e dokunun ve uygulamalar arasından WhatsApp'ı seçin.

Videoyu göndereceğiniz kişiyi belirleyin ve Send butonuna dokunun.

Dosyanın indirme bağlantısı ilgili kişiye gönderilecektir.

Yalnızca Android platformunda bulunan WhatsTools büyük boyutlu videoların Google Drive'a upload edilip indirme bağlantısının paylaşılması sürecini otomatik olarak gerçekleştiriyor.

