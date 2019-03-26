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Şirketin 25 Mart basın etkinliğinde duyurulan premium oyun aboneliği hizmeti Apple Arcade, kullanıcıların belirli bir aylık ücret karşılığında istedikleri kadar oyun (sayıları 100'ü bulan) oynamasına izin veriyor. İşte en iyi Apple Arcade oyunları.

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Apple Arcade'in En İyi Oyunları

Bazı oyunlar henüz yeni ve muhtemelen hiç kimse henüz bu yeni oyunların hiçbirini oynamadı. Ancak oyun görüntülerini ve ekran görüntülerini gördük, geliştiricilerin açıklamalarını duyduk ve hangilarinin öne çıkacağı konusunda artık iyi bir fikre sahibiz. Bu makalede, Apple Arcade'deki en havalı 12 oyunu listeledik.

Beyond A Steel Sky

1994 yapımı klasik Beneath A Steel Sky'ın devamı durumunda ve umut verici görünüyor. Orijinal oyunun sonunda hakimiyet kazanan AI sistemine karşı bir savaş veriliyor. Kişilerin mahremiyeti ve "kurumsal güç" konularını ele alıyor.

Fantasian

Final Fantasy'nin ve aynı zamanda bu oyunun yaratıcısı olan Hironobu Sakaguchi, Fantasian için “olmaması gereken” bir oyun açıklamasını yapıyor. Geliştirici her sahne için fiziksel olarak bir set kurmuş. Ardından bu setin üzerine dijital olarak 3D karakterleri anime etmiş. Benzersiz bir görünüme sahip.

Hot Lava

Hot Lava'nın Amerika'da popüler bir çocuk oyunu olan "yer lavdır" oyununa benzediği söylenebilir. Oyun insanlara nostaljik bir hava veriyor ve bunu yaparken epey eğlendiriyor.

LEGO Brawls

LEGO Brawls hoş renklere ve kontrasta sahip eğlenceli bir 2D platform oyunu. Lazer silahlara, makineli tüfeklere ve karakteriniz için birçok özelleştirmeye sahipsiniz.

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Lifelike

Lifelike sürü davranışını ana oyun mekaniği olarak kullanan eşsiz bir oyun. Oyun, doğada gözlemlenen hayvan davranışlarını (balık, kuşlar, mikroplar) temel alıyor. Sonuç olarak ortaya çıkan oyun hem güzel hem de dinlendirici bir yapıya sahip.

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm

Oceanhorn, popüler bir Zeldalike RPG'dir (elbette, Zelda'nın kendisi kadar iyi değildir) Orijinal oyundan 1000 yıl öncesini ele alıyor ve dolayısıyla seriyi sevenlerin büyük umutları var.

Overland

Bu sıra tabanlı "kıyamet sonrası seyahat oyunu" strateji türünün elementlerine sahip. Rastgele oluşturulan yerler ve senaryolara sahip. Böylece her seferinde farklı şekilde oynanıyor.

The Pathless

Bu oyunda ormanlık bir adadaki bir laneti kaldırmaya çalışan bir yayı ve kartalı olan maskeli bir avcısınız. Colossus'un efsanevi mistisizminin elementlerini paylaşıyor gibi görünüyor. Grafikleri ise aynı zamanda inanılmaz.

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