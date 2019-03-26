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Apple'ın en yeni iPhone serisindeki tüm modelleri kablosuz şarj destekler. Ancak hiçbiri gerekli şarj cihazları ile satılmaz. Yazımızda iPhone'unuz için satın alabileceğiniz en iyi kablosuz şarj cihazlarını bir araya getirdik. Bazı Android üreticileri bir süredir telefonlarında kablosuz şarj sunsa da, Apple bu özelliği ilk kez 2017'de piyasaya çıkardı ve iPhone 8, 8 Plus ve X'e ile tanıttı. Bu iPhone'lar evrensel Qi şarj standardını destekliyor.

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En İyi iPhone Kablosuz Şarj Cihazları

Başlangıçta Apple iPhone'lar 5W kablosuz şarj yeteneğine sahipti, ancak iOS 11.2 ile bu 7.5W'a yükseldi. Ancak hala yeterince hızlı değil. Özellikle Samsung telefonlarda kablosuz şarjın 15W'a kadar çıktığını düşünürsek. 2019'da 27W'a kadar kablosuz şarj destekleyen Android telefonlar göreceğiz.

Belkin Boost Up Bold Wireless Charging Pad

Belkin baita iPhone 8, 8 Plus ve X için pazarlanan bir kablosuz şarj cihazı ile ortaya çıkmıştı. Boost Up Bold Charging Pad ise buna ilave olarak XS, XS Max ve XR ile çalışıyor. Standart sürüm 10W'a kadar hızlı şarj destekler. Ancak 7.5W'lık daha ucuz bir versiyonu da vardır. Belkin'in sunduğu çözüm telefonunuzun şarj olduğunu gösteren bir LED'e sahiptir. Siyah ve beyaz renkleri bulunuyor. Yanında AC adaptörü de vardır.

Dodocool Fast Wireless Charger

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Dodocool'un Fast Wireless Charger cihazı 10W'a kadar kablosuz şarj destekliyor. iPhone'ların şu anda kullanabildiğinden daha hızlı. En ucuzu değil ancak bu fiyata neredeyse rakipsiz. Sadece 69g ağırlığında ve sadece 10mm kalınlığında olan bu kompakt kablosuz şarj cihazı yumuşak yuvarlatılmış köşelere sahip. Mat bir yüzeyi ve bir iPhone'u yerinde tutmasına yardımcı olan C şeklinde bir lastik şeridi var.

Anker PowerWave 7.5W Pad

Anker, şarj dünyasında iyi bilinmektedir ve birçok kablosuz ped ve stand sunar. Harika özelliklere sahip olan ve Quick Charge 3.0 şebeke adaptörüyle birlikte gelen bu biraz daha pahalı seçenek bizim favorimiz durumunda. Desteklenen cihazlarda 10W'a kadar şarj hızı sunar. Aynı zamanda Android telefonlarla da çalışır. Tabanında fanı bulunur. Bu sayede aşırı ısınması önlenir.

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