REKLAMLAR

WhatsApp şu an dünyanın kullanıcılar tarafından en çok tercih anlık mesajlaşma uygulaması konumunda ancak Telegram gibi rakiplerine kıyasla bazı eksikleri de yok değil. Bunlardan birisi de Dark Mode / Koyu Mod. Android uyumlu WhatsApp'ta koyu mod kullanıcıların sahip olmak istediği özelliklerden biri.

REKLAMLAR

Firmanın geçtiğimiz yılın Eylül ayında koyu mod özelliği için çalışmalara başladığı biliniyor. Hatta uygulamanın iOS versiyonunda koyu modun nasıl görüneceğine dair sızıntılar da gündeme gelmişti. Son bilgiler firmanın uygulamanın Android sürümünde de bu özelliği test etmeye başladığını işaret ediyor.

Android Uyumlu WhatsApp'ta Koyu Mod Özelliği Test Ediliyor

WhatsApp, Dark Mode / Koyu Mod özelliğini uygulamanın 2.19.82 versiyon numaralı beta sürümünde kullanıyor. Özellik üzerinde geliştirme çalışmaları hala devam ettiği için şu an herkese açık değil. WABetaInfo sitesinin paylaştığı ekran görüntüleri sayesinde WhatsApp'ta koyu mod aktive edildiğinde arayüzün nasıl olacağı anlaşılabiliyor.

WhatsApp koyu mod özelliğini şu an yalnızca Settings / Ayarlar menüsünde sunduğu için konuşma ekranından görüntüler mevcut değil. Firmanın bu özelliği uygulamanın stabil sürümüne tamamen entegre ederek daha kapsamlı bir şekilde sunması bekleniyor.

REKLAMLAR

WhatsApp'ın iOS versiyonunda test edilen koyu mod daha OLED ekran dostu, arayüzün daha koyu ve karanlık olduğu söylenebilir. Android'de test edilen koyu mod griye yakın bir tonda ve bu haliyle OLED ekranlı akıllı telefonlar için daha az kullanışlı olduğunu not düşmek gerekiyor.

Akıllı telefonunuzda yaşadığınız sorunlar ve merak ettiğiniz her şey için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.