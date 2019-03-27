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P30 ve P30 Pro akıllı telefonlarının resmi duyurusunu kısa süre önce gerçekleştiren Huawei eski cihazlarını da bir kenara bırakmış değil. Firma, P10 akıllı telefonu Android 9.0 Pie işletim sistemi ve EMUI 9.0.1 arayüzüne taşıyan yazılım güncellemesini yayınladı.

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Bildirimi farklı ülke ve bölgelerde yaşayan kullanıcılara ulaşmaya başlamış olan güncelleme paketi 3.14 GB boyutunda. Güncelleme ile birlikte P10 akıllı telefon Android 9.0 Pie işletim sisteminin yeniliklerine ek olarak EMUI 9'un sağladığı avantajları da elde ediyor.

Huawei P10 Android 9.0 Pie ve EMUI 9 Güncellemesi Hazır

Güncelleme ile Recorder uygulaması hızlanıyor ve aracın kullanımı kolaylaşıyor. Huawei Share 3.0 ile bilgisayar ve akıllı telefon arasındaki dosya transfer hızının artırıldığı belirtiliyor.

Kullanıcı arayüzünde genel bir hızlanmaya ek olarak Google Play mağazasından yüklenebilen popüler birçok uygulamanın açılış hızının da artırıldığı ifade ediliyor. Güncellemenin ödeme sistemini, büyük boyutlu fotoğrafları açma ve WeChat uygulamasıyla fotoğraf paylaşımı gibi işlemleri de hızlandırdığı söyleniyor.

Yaklaşık iki yıl önce, 2017 yılının ilk çeyreğinde duyurulan Huawei P10 akıllı telefon Leica optiklerini içeren çift LED çift tonlu flaşla desteklenmiş ikili kamera yapılandırmasıyla ön plana çıkarılmıştı. Cihazda 12 MP çözünürlüklü f/2.2 ana kameraya ek olarak 2x kayıpsız zoom yapabilen 20 MP çözünürlüklü f/1.8 kamera mevcuttu.

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5.1 inç genişlikli Full HD IPS ekran, Kirin 960 yongaseti ve 3200 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler içeren cihazın Android 7.0 Nougat işletim sistemi versiyonuyla geldiğini hatırlatmak istiyoruz.

P10, akıllı telefon pazarında son birkaç yılda ciddi bir atılım yapan Çin merkezli Huawei'nin elde ettiği başarıda önemli paya sahip olan cihazlardan birisi.

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