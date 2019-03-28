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Spotify'ın yeni abonelik seçeneği Premium Duo çiftlerin ilgisini çekebilir. Spotify ve Apple global müzik akışı servisleri alanında pazarı domine etmeyi başardı. Bu alandaki rekabet büyük oranda bu iki firma arasında devam etse de Google, Amazon, Pandora, Tidal ve Deezer da bünyesine farklı özellikler katarak kullanıcıların ilgisini çekmeyi deniyor. Fakat günün sonunda hemen her servis temelde benzer özellikleri benzer fiyat etiketleriyle sağlamış oluyor.

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The Verge sitesinin haberine göre Spotify çiftlere özel yeni bir abonelik seçeneği sunmaya başladı. Premium Duo adını taşıyan yeni paket şu anda Kolombiya, Şili, Danimarka, İrlanda ve Polonya'da tercih edilebiliyor. Bu ülkelerde herhangi bir pürüz yaşanmadığı takdirde yeni abonelik seçeneği diğer ülke ve bölgelerde de kullanıma açılacak.

Spotify'dan Çiftlere Özel Yeni Abonelik Seçeneği: Premium Duo

Premium Duo adındaki vurgudan da anlaşılabileceği üzere çiftleri hedefliyor. Tekli üyelik ya da aile planına kıyasla daha az ücret ödenmesi söz konusu. ABD'de şu an Spotify Premium üyeliği 9.99 USD, aileler için Premium üyelik ise 14.99 USD. Aile paketi altı kişiye kadar kullanım olanağı sağlıyor.

Spotify Premium Duo ise bu iki seçeneğin arasında konumlandırılıyor. İrlanda fiyatı 12.49 Euro olarak belirlenmiş, ABD'de bu fiyat 12.49 USD olarak düşünülebilir. Tıpkı aile paketinde olduğu gibi oynatma listeleri ve tavsiyeler her kullanıcı için ayrı ayrı oluşturulmakta.

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Bu arada yeni paketin aynı adreste yaşayan kişiler için geçerli olduğunu belirtelim. Servis bu kontrolü gerçekleştiriyor. Aile paketinde de aynı durum geçerli ve Spotify farklı adreslerde yaşayan aile üyelerinin ortak hesap kullanmasından hoşlanmıyor.

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