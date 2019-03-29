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YouTube şüphesiz hem Android hem de iOS telefonlarda müzik dinlemek için en çok kullanılan araçlardan biri. Servis bu nedenle son zamanlarda daha niş kullanıcılara hitap etmek için yeni uygulamalar sunmaya başladı. YouTube Music ve YouTube Go bunlardan yalnızca biri. Yeni gelen güncelleme ile artık telefondaki müziği YouTube Music ile çalmak mümkün.

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Telefondaki Müziği YouTube ile Çalmak

YouTube Music, telefondaki müziği oynatma söz konusu olduğunda erişmesi daha kolay kütüphane yönetimli müzik çalarlara göre biraz daha zayıftır. Ancak daha fazla seçeneğinizin olduğunu bilmek her zaman güzeldir. Yakın zamana kadar, Google'ın müzik akışı hizmeti olan YouTube Music'te böyle bir özellik yoktu. Bununla birlikte Google, kullanıcıların telefonlarındaki müzik dosyalarını çalmalarına olanak tanıyan yeni fonksiyonu güncelleme ile ekledi.

Nasıl Yapılır?

MP3, Ogg, WAV, M4A ve FLAC dahil olmak üzere Google Play Music'in desteklediği hemen her türlü dosyayı artık cihazınızdan çalabilirsiniz. Müzik dosyalarını doğrudan akıllı telefonunuzdan dinlemek için YouTube Music'i kullanmak oldukça kolaydır. Müzik dosyalarınızın bulunduğu yere ulaşmak için bir dosya yöneticisine ihtiyacınız var ve varsayılan müzik çalar olarak YouTube Music'i seçmeniz gerekiyor. Henüz net olarak karar vermediyseniz, müziği açarken “Sadece bir kez” seçeneğini seçin.

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Son olarak istendiğinde cihazınızdaki fotoğraflara, medyaya ve dosyalara erişmesi için YouTube Music'e izin vermeyi unutmayın. Genel olarak, telefondaki müzikleri YouTube uygulamasında oynatmanın avantajı daha derli toplu bir cihaza sahip olmaktır. Ekstra uygulamalar kurmak istemiyor ve YouTube'un sunduğu arayüzden hoşlanıyorsanız denemeye değer.

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